LILYSILK präsentiert die Winterkollektion 2025 „Framed Beauty", die Stärke und Struktur in femininem Design zelebriert

Im Mittelpunkt der Kollektion steht „Framed Beauty" – eine Vision von Eleganz, die durch Struktur und Stärke definiert wird. Inspiriert von architektonischen Rahmen und der ruhigen Geometrie von Fensterscheiben, ist jedes Stück sorgfältig komponiert, um die weibliche Haltung und Individualität zu unterstreichen. Der Gedanke der Rahmung kommt sowohl in der Form als auch in der Bedeutung zum Ausdruck, da die Kleidungsstücke nicht nur dazu dienen, den Körper zu kleiden, sondern auch die eigene Präsenz mit Klarheit und Selbstbewusstsein zu gestalten.

NEW YORK, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK , die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen dazu inspiriert, ein spektakuläres und nachhaltiges Leben zu führen, hat am 23. September offiziell ihre Winterkollektion 2025 „ Framed Beauty " vorgestellt und präsentiert eine raffinierte Erforschung von Eleganz und Stärke durch architektonische Ästhetik.

Mit klaren Linien, maßgeschneiderten Silhouetten und ausgewogenen Proportionen verbindet die Kollektion Sanftheit und Stärke zu einem raffinierten Ausdruck moderner Weiblichkeit. Materialien wie Seidenwolle und Kaschmirwolle stehen wie gewohnt im Mittelpunkt, doch sind es vor allem das skulpturale Design und die architektonische Sensibilität, die diese Kollektion wirklich auszeichnen.

Hero Pieces wie der Mantel aus Wollmischung mit Schalkragen und der klassische Mantel aus Seide und Wolle mit Fensterkaro-Muster präsentieren sich in eleganter Lagenoptik mit einem Hauch von architektonischem Minimalismus. Der übergroße Schalkragen und die vom Trench inspirierte Silhouette spiegeln das Thema „Framed" wider und sind gleichzeitig vielseitig im Alltag einsetzbar. Leicht und dennoch warm, ist jedes Kleidungsstück so konzipiert, dass es sich mühelos von der Stadt auf gehobene Anlässe übertragen lässt.

Das Oversized-Hemd aus Seide und Wolle setzt diese Geschichte der Ausgewogenheit fort. Die Kombination aus Knitterfreiheit, federleichtem Fall und atmungsaktiver Wärme sorgt dafür, dass sich das Hemd mit dem Träger mitbewegt und dabei sowohl Leichtigkeit als auch Selbstvertrauen vermittelt.

Ein weiteres Highlight der Saison ist die Mischung „7030 Golden Ratio": eine spezielle Zusammensetzung aus 70 % feiner Wolle und 30 % Kaschmir, die in jahrelanger Forschung entwickelt wurde. Diese berechnete Formel maximiert Wärme, Haltbarkeit und Weichheit, erfordert nur minimale Pflege und bietet lang anhaltenden Tragekomfort. Modelle wie der Rollkragenpullover aus Wolle und Kaschmir sowie der Pullover mit Schleifenkragen verkörpern die Performance und den Luxus dieser Mischung. Sie bestechen durch Zopfmuster, mehrlagige Rippen und elegante Silhouetten, die schmeichelhaft sind und lange halten.

„In dieser Saison zelebrieren wir die weibliche Individualität in den Strukturen des Lebens. Wir verbinden Ruhe mit Resilienz und bieten Silhouetten, die Schönheit mit Anmut und Stärke umrahmen", erklärte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Wir freuen uns, Ihnen ,Framed Beauty' vorstellen zu dürfen, unsere Winterkollektion 2025, die von der Kunst der architektonischen Rahmung inspiriert ist."

LILYSILK lädt Modeinteressierte und Stilbewusste auf der ganzen Welt ein, die neue Kollektion zu erkunden und zu entdecken, wie Eleganz, Komfort und Stärke in jedem Detail zusammenkommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com.

