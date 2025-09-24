TOP Arbeitgeber Kongress 2025 in Hamburg
Über 1.000 Mittelstands-Geschäftsführer diskutieren im CCH über Führung, Kultur und KI (FOTO)
Hamburg (ots) - Am 09. und 10. Oktober 2025 wird das Congress Center Hamburg
(CCH) erneut zum Treffpunkt des deutschen Mittelstands. Mit dem TOP Arbeitgeber
Kongress 2025 lädt FAIRFAMILY, Deutschlands führende Unternehmensberatung für
Führung, Personalsteuerung und Arbeitgeberattraktivität, unter der Leitung ihrer
Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mehr als 1.000
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen ein.
Unter dem Leitgedanken "Stabilität. Gewinn. Wachstum. - Durch Führung,
Verantwortung und KI die Zukunft Deines Unternehmens aktiv gestalten" erwartet
die Teilnehmenden ein zweitägiges Programm, das Impulse für nachhaltige Führung
und modernes Unternehmertum bietet.
Felix Anrich, Geschäftsführer und Mitgründer von FAIRFAMILY: "Der Mittelstand
steht aktuell vor großen Herausforderungen - vom Fachkräftemangel über unsichere
Märkte bis hin zu tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Mit dem TOP
Arbeitgeber Kongress möchten wir Unternehmerinnen und Unternehmern Werkzeuge an
die Hand geben, die ihnen helfen, Klarheit zu gewinnen, Stabilität durch ein
klares und verbindliches Führungssystem aufzubauen und ihre
Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu stärken."
(CCH) erneut zum Treffpunkt des deutschen Mittelstands. Mit dem TOP Arbeitgeber
Kongress 2025 lädt FAIRFAMILY, Deutschlands führende Unternehmensberatung für
Führung, Personalsteuerung und Arbeitgeberattraktivität, unter der Leitung ihrer
Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mehr als 1.000
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen ein.
Unter dem Leitgedanken "Stabilität. Gewinn. Wachstum. - Durch Führung,
Verantwortung und KI die Zukunft Deines Unternehmens aktiv gestalten" erwartet
die Teilnehmenden ein zweitägiges Programm, das Impulse für nachhaltige Führung
und modernes Unternehmertum bietet.
Felix Anrich, Geschäftsführer und Mitgründer von FAIRFAMILY: "Der Mittelstand
steht aktuell vor großen Herausforderungen - vom Fachkräftemangel über unsichere
Märkte bis hin zu tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Mit dem TOP
Arbeitgeber Kongress möchten wir Unternehmerinnen und Unternehmern Werkzeuge an
die Hand geben, die ihnen helfen, Klarheit zu gewinnen, Stabilität durch ein
klares und verbindliches Führungssystem aufzubauen und ihre
Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu stärken."
Auf drei Bühnen treten mehr als 30 renommierte Persönlichkeiten auf. Zu den
Speakern zählen unter anderem Sven Voth, Gründer von SNIPES & HIGGINS, Georg
Kofler, Gründer von ProSieben und bekannter Investor, die Schweizer
Unternehmerin und Stimme der Generation Z Yaël Meier, sowie Deniz Aytekin, einer
der bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter und Online-Unternehmer. Auch
zahlreiche Persönlichkeiten aus der Beratung und Unternehmensführung wie Sven
Lorenz, Lea Feder, Uta Thoms, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer werden auf
der Bühne stehen. Durch das Programm führt Moderatorin Ilka Groenewold.
Randolph Moreno Sommer beschreibt die Idee hinter dem Kongress so: "Wir wollen
nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Unternehmerinnen und
Unternehmern die Möglichkeit geben, von praxiserprobten Strategien zu
profitieren. Es geht darum, zu zeigen, wie mittelständische Firmen eine
Unternehmenskultur schaffen, die Teams stärkt, Fluktuation reduziert und
langfristiges Wachstum ermöglicht. Der Kongress ist damit weit mehr als eine
Bühne für Vorträge - er ist ein Ort des Austauschs und der Transformation. Zudem
wird es in diesem Jahr erstmalig auch Workshops mit direktem Praxisbezug geben"
Inhaltlich beschäftigt sich der Kongress mit den zentralen Fragen, wie
Künstliche Intelligenz sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werden
kann, welche Strategien zu einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung führen, wie
durch klare Führung und systematische Strukturen Stabilität entsteht und wie
Unternehmenskulturen geschaffen werden, die im Alltag spürbar wirken.
Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Workshops und Praxisimpulse aus der
Unternehmenswelt, den TOP Arbeitgeber Check sowie die Möglichkeit, an mehr als
40 Messeständen mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.
"Unser Anspruch ist es, den Mittelstand nicht nur zu inspirieren, sondern ihm
konkrete Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu geben. Der
TOP Arbeitgeber Kongress soll die Energie freisetzen, die Unternehmen brauchen,
um als echte TOP Arbeitgeber erfolgreich in die Zukunft zu gehen", fasst Felix
Anrich zusammen.
Tickets und weitere Informationen zum TOP Arbeitgeber Kongress 2025 sind
erhältlich unter https://www.toparbeitgeberkongress.de?utm_source=chatgpt.com .
Pressekontakt:
FAIRFAMILY GmbH
https://www.fairfamily.de/
E-Mail: mailto:info@fairfamily.de
Ruben Schäfer
mailto:redaktion@dcfverlag.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161823/6124653
OTS: FAIRFAMILY GmbH
Speakern zählen unter anderem Sven Voth, Gründer von SNIPES & HIGGINS, Georg
Kofler, Gründer von ProSieben und bekannter Investor, die Schweizer
Unternehmerin und Stimme der Generation Z Yaël Meier, sowie Deniz Aytekin, einer
der bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter und Online-Unternehmer. Auch
zahlreiche Persönlichkeiten aus der Beratung und Unternehmensführung wie Sven
Lorenz, Lea Feder, Uta Thoms, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer werden auf
der Bühne stehen. Durch das Programm führt Moderatorin Ilka Groenewold.
Randolph Moreno Sommer beschreibt die Idee hinter dem Kongress so: "Wir wollen
nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Unternehmerinnen und
Unternehmern die Möglichkeit geben, von praxiserprobten Strategien zu
profitieren. Es geht darum, zu zeigen, wie mittelständische Firmen eine
Unternehmenskultur schaffen, die Teams stärkt, Fluktuation reduziert und
langfristiges Wachstum ermöglicht. Der Kongress ist damit weit mehr als eine
Bühne für Vorträge - er ist ein Ort des Austauschs und der Transformation. Zudem
wird es in diesem Jahr erstmalig auch Workshops mit direktem Praxisbezug geben"
Inhaltlich beschäftigt sich der Kongress mit den zentralen Fragen, wie
Künstliche Intelligenz sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werden
kann, welche Strategien zu einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung führen, wie
durch klare Führung und systematische Strukturen Stabilität entsteht und wie
Unternehmenskulturen geschaffen werden, die im Alltag spürbar wirken.
Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Workshops und Praxisimpulse aus der
Unternehmenswelt, den TOP Arbeitgeber Check sowie die Möglichkeit, an mehr als
40 Messeständen mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.
"Unser Anspruch ist es, den Mittelstand nicht nur zu inspirieren, sondern ihm
konkrete Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu geben. Der
TOP Arbeitgeber Kongress soll die Energie freisetzen, die Unternehmen brauchen,
um als echte TOP Arbeitgeber erfolgreich in die Zukunft zu gehen", fasst Felix
Anrich zusammen.
Tickets und weitere Informationen zum TOP Arbeitgeber Kongress 2025 sind
erhältlich unter https://www.toparbeitgeberkongress.de?utm_source=chatgpt.com .
Pressekontakt:
FAIRFAMILY GmbH
https://www.fairfamily.de/
E-Mail: mailto:info@fairfamily.de
Ruben Schäfer
mailto:redaktion@dcfverlag.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161823/6124653
OTS: FAIRFAMILY GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 19.09.25, 16:30
ProSiebenSat.1-Vorstand Markus Breitenecker sieht seinen "Superstreamer" Joyn durch die MFE-Übernahme schon mit einem Bein in Italien und Spanien. Doch so einfach ist es nicht: MFE könnte einen anderen Ansatz haben. Generell wird man sich im Krieg der Streamingdienste positionieren müssen.mitdiskutieren »
https://m.dwdl.de/a/103823
Und ob der ProSieben-Vorstand auch der ProSieben-Vorstand bleibt…?
https://m.dwdl.de/a/103823
Und ob der ProSieben-Vorstand auch der ProSieben-Vorstand bleibt…?
zockerfred schrieb 18.09.25, 10:32
Wer hätte denn Interesse an so einem taktischen Spielchen …. Die Italiener stehen jetzt echt beschissen da . Ich würde alle rauswerfen. Erst premium bezahlen müssen, jetzt Gewinnwarnung und mögliche Abschreibung . Für die ist es echt Scheiße gelaufen .. wir könnten noch tiefer fallen …würde mich nicht wundern . Ich fasse das nicht mehr anmitdiskutieren »
catocencoris schrieb 06.09.25, 08:45
mitdiskutieren »
Ein Squeeze-out scheint mir (erstmal) auch eher unwahrscheinlich. Die bisherige Strategie von MFE war ganz klar eine schleichende Kontrollübernahme mit so wenig Mitteln, wie möglich. Gerade jetzt, wo PPF weg vom Fenster ist, besteht für MFE noch weniger Druck, die können nun erstmal noch ruhiger und unangefochtener nach ihrer Fasson aufspalten.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte