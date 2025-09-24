    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    TOP Arbeitgeber Kongress 2025 in Hamburg

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Über 1.000 Mittelstands-Geschäftsführer diskutieren im CCH über Führung, Kultur und KI (FOTO)

    Hamburg (ots) - Am 09. und 10. Oktober 2025 wird das Congress Center Hamburg
    (CCH) erneut zum Treffpunkt des deutschen Mittelstands. Mit dem TOP Arbeitgeber
    Kongress 2025 lädt FAIRFAMILY, Deutschlands führende Unternehmensberatung für
    Führung, Personalsteuerung und Arbeitgeberattraktivität, unter der Leitung ihrer
    Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mehr als 1.000
    Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen ein.
    Unter dem Leitgedanken "Stabilität. Gewinn. Wachstum. - Durch Führung,
    Verantwortung und KI die Zukunft Deines Unternehmens aktiv gestalten" erwartet
    die Teilnehmenden ein zweitägiges Programm, das Impulse für nachhaltige Führung
    und modernes Unternehmertum bietet.

    Felix Anrich, Geschäftsführer und Mitgründer von FAIRFAMILY: "Der Mittelstand
    steht aktuell vor großen Herausforderungen - vom Fachkräftemangel über unsichere
    Märkte bis hin zu tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Mit dem TOP
    Arbeitgeber Kongress möchten wir Unternehmerinnen und Unternehmern Werkzeuge an
    die Hand geben, die ihnen helfen, Klarheit zu gewinnen, Stabilität durch ein
    klares und verbindliches Führungssystem aufzubauen und ihre
    Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu stärken."

    Auf drei Bühnen treten mehr als 30 renommierte Persönlichkeiten auf. Zu den
    Speakern zählen unter anderem Sven Voth, Gründer von SNIPES & HIGGINS, Georg
    Kofler, Gründer von ProSieben und bekannter Investor, die Schweizer
    Unternehmerin und Stimme der Generation Z Yaël Meier, sowie Deniz Aytekin, einer
    der bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter und Online-Unternehmer. Auch
    zahlreiche Persönlichkeiten aus der Beratung und Unternehmensführung wie Sven
    Lorenz, Lea Feder, Uta Thoms, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer werden auf
    der Bühne stehen. Durch das Programm führt Moderatorin Ilka Groenewold.

    Randolph Moreno Sommer beschreibt die Idee hinter dem Kongress so: "Wir wollen
    nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Unternehmerinnen und
    Unternehmern die Möglichkeit geben, von praxiserprobten Strategien zu
    profitieren. Es geht darum, zu zeigen, wie mittelständische Firmen eine
    Unternehmenskultur schaffen, die Teams stärkt, Fluktuation reduziert und
    langfristiges Wachstum ermöglicht. Der Kongress ist damit weit mehr als eine
    Bühne für Vorträge - er ist ein Ort des Austauschs und der Transformation. Zudem
    wird es in diesem Jahr erstmalig auch Workshops mit direktem Praxisbezug geben"

    Inhaltlich beschäftigt sich der Kongress mit den zentralen Fragen, wie
    Künstliche Intelligenz sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werden
    kann, welche Strategien zu einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung führen, wie
    durch klare Führung und systematische Strukturen Stabilität entsteht und wie
    Unternehmenskulturen geschaffen werden, die im Alltag spürbar wirken.

    Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Workshops und Praxisimpulse aus der
    Unternehmenswelt, den TOP Arbeitgeber Check sowie die Möglichkeit, an mehr als
    40 Messeständen mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.

    "Unser Anspruch ist es, den Mittelstand nicht nur zu inspirieren, sondern ihm
    konkrete Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu geben. Der
    TOP Arbeitgeber Kongress soll die Energie freisetzen, die Unternehmen brauchen,
    um als echte TOP Arbeitgeber erfolgreich in die Zukunft zu gehen", fasst Felix
    Anrich zusammen.

    Tickets und weitere Informationen zum TOP Arbeitgeber Kongress 2025 sind
    erhältlich unter https://www.toparbeitgeberkongress.de?utm_source=chatgpt.com .

    Pressekontakt:

    FAIRFAMILY GmbH
    https://www.fairfamily.de/
    E-Mail: mailto:info@fairfamily.de

    Ruben Schäfer
    mailto:redaktion@dcfverlag.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161823/6124653
    OTS: FAIRFAMILY GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TOP Arbeitgeber Kongress 2025 in Hamburg Über 1.000 Mittelstands-Geschäftsführer diskutieren im CCH über Führung, Kultur und KI (FOTO) Am 09. und 10. Oktober 2025 wird das Congress Center Hamburg (CCH) erneut zum Treffpunkt des deutschen Mittelstands. Mit dem TOP Arbeitgeber Kongress 2025 lädt FAIRFAMILY, Deutschlands führende Unternehmensberatung für Führung, Personalsteuerung und …