Über 1.000 Mittelstands-Geschäftsführer diskutieren im CCH über Führung, Kultur und KI (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 09. und 10. Oktober 2025 wird das Congress Center Hamburg

(CCH) erneut zum Treffpunkt des deutschen Mittelstands. Mit dem TOP Arbeitgeber

Kongress 2025 lädt FAIRFAMILY, Deutschlands führende Unternehmensberatung für

Führung, Personalsteuerung und Arbeitgeberattraktivität, unter der Leitung ihrer

Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mehr als 1.000

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen ein.

Unter dem Leitgedanken "Stabilität. Gewinn. Wachstum. - Durch Führung,

Verantwortung und KI die Zukunft Deines Unternehmens aktiv gestalten" erwartet

die Teilnehmenden ein zweitägiges Programm, das Impulse für nachhaltige Führung

und modernes Unternehmertum bietet.



Felix Anrich, Geschäftsführer und Mitgründer von FAIRFAMILY: "Der Mittelstand

steht aktuell vor großen Herausforderungen - vom Fachkräftemangel über unsichere

Märkte bis hin zu tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Mit dem TOP

Arbeitgeber Kongress möchten wir Unternehmerinnen und Unternehmern Werkzeuge an

die Hand geben, die ihnen helfen, Klarheit zu gewinnen, Stabilität durch ein

klares und verbindliches Führungssystem aufzubauen und ihre

Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu stärken."







Speakern zählen unter anderem Sven Voth, Gründer von SNIPES & HIGGINS, Georg

Kofler, Gründer von

Unternehmerin und Stimme der Generation Z Yaël Meier, sowie Deniz Aytekin, einer

der bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter und Online-Unternehmer. Auch

zahlreiche Persönlichkeiten aus der Beratung und Unternehmensführung wie Sven

Lorenz, Lea Feder, Uta Thoms, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer werden auf

der Bühne stehen. Durch das Programm führt Moderatorin Ilka Groenewold.



Randolph Moreno Sommer beschreibt die Idee hinter dem Kongress so: "Wir wollen

nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Unternehmerinnen und

Unternehmern die Möglichkeit geben, von praxiserprobten Strategien zu

profitieren. Es geht darum, zu zeigen, wie mittelständische Firmen eine

Unternehmenskultur schaffen, die Teams stärkt, Fluktuation reduziert und

langfristiges Wachstum ermöglicht. Der Kongress ist damit weit mehr als eine

Bühne für Vorträge - er ist ein Ort des Austauschs und der Transformation. Zudem

wird es in diesem Jahr erstmalig auch Workshops mit direktem Praxisbezug geben"



Inhaltlich beschäftigt sich der Kongress mit den zentralen Fragen, wie

Künstliche Intelligenz sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werden

kann, welche Strategien zu einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung führen, wie

durch klare Führung und systematische Strukturen Stabilität entsteht und wie

Unternehmenskulturen geschaffen werden, die im Alltag spürbar wirken.



Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Workshops und Praxisimpulse aus der

Unternehmenswelt, den TOP Arbeitgeber Check sowie die Möglichkeit, an mehr als

40 Messeständen mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.



"Unser Anspruch ist es, den Mittelstand nicht nur zu inspirieren, sondern ihm

konkrete Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu geben. Der

TOP Arbeitgeber Kongress soll die Energie freisetzen, die Unternehmen brauchen,

um als echte TOP Arbeitgeber erfolgreich in die Zukunft zu gehen", fasst Felix

Anrich zusammen.



Tickets und weitere Informationen zum TOP Arbeitgeber Kongress 2025 sind

erhältlich unter https://www.toparbeitgeberkongress.de?utm_source=chatgpt.com .



Pressekontakt:



FAIRFAMILY GmbH

https://www.fairfamily.de/

E-Mail: mailto:info@fairfamily.de



Ruben Schäfer

mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161823/6124653

OTS: FAIRFAMILY GmbH





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ProSieben - der neue Rohrkrepierer im Dax ProSiebenSat.1 Media -0,26 % Aktie 198 Aufrufe heute Zimbo1968 heute 12:44

Auf drei Bühnen treten mehr als 30 renommierte Persönlichkeiten auf. Zu denSpeakern zählen unter anderem Sven Voth, Gründer von SNIPES & HIGGINS, GeorgKofler, Gründer von ProSieben und bekannter Investor, die SchweizerUnternehmerin und Stimme der Generation Z Yaël Meier, sowie Deniz Aytekin, einerder bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter und Online-Unternehmer. Auchzahlreiche Persönlichkeiten aus der Beratung und Unternehmensführung wie SvenLorenz, Lea Feder, Uta Thoms, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer werden aufder Bühne stehen. Durch das Programm führt Moderatorin Ilka Groenewold.Randolph Moreno Sommer beschreibt die Idee hinter dem Kongress so: "Wir wollennicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Unternehmerinnen undUnternehmern die Möglichkeit geben, von praxiserprobten Strategien zuprofitieren. Es geht darum, zu zeigen, wie mittelständische Firmen eineUnternehmenskultur schaffen, die Teams stärkt, Fluktuation reduziert undlangfristiges Wachstum ermöglicht. Der Kongress ist damit weit mehr als eineBühne für Vorträge - er ist ein Ort des Austauschs und der Transformation. Zudemwird es in diesem Jahr erstmalig auch Workshops mit direktem Praxisbezug geben"Inhaltlich beschäftigt sich der Kongress mit den zentralen Fragen, wieKünstliche Intelligenz sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werdenkann, welche Strategien zu einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung führen, wiedurch klare Führung und systematische Strukturen Stabilität entsteht und wieUnternehmenskulturen geschaffen werden, die im Alltag spürbar wirken.Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Workshops und Praxisimpulse aus derUnternehmenswelt, den TOP Arbeitgeber Check sowie die Möglichkeit, an mehr als40 Messeständen mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen."Unser Anspruch ist es, den Mittelstand nicht nur zu inspirieren, sondern ihmkonkrete Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu geben. DerTOP Arbeitgeber Kongress soll die Energie freisetzen, die Unternehmen brauchen,um als echte TOP Arbeitgeber erfolgreich in die Zukunft zu gehen", fasst FelixAnrich zusammen.Tickets und weitere Informationen zum TOP Arbeitgeber Kongress 2025 sinderhältlich unter https://www.toparbeitgeberkongress.de?utm_source=chatgpt.com .Pressekontakt:FAIRFAMILY GmbHhttps://www.fairfamily.de/E-Mail: mailto:info@fairfamily.deRuben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161823/6124653OTS: FAIRFAMILY GmbH