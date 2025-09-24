Proxima, Marvel und Focused Energy fordern 3 Milliarden Euro Anschub für deutsche Industrie (FOTO)

München/Darmstadt (ots) - Proxima Fusion, Marvel Fusion und Focused Energy legen

heute einen gemeinsamen Fahrplan vor, wie Deutschland den Sprung von der

Forschung in die industrielle Umsetzung der Fusionsenergie schaffen kann.

Ergänzend zur Hightech-Agenda des Bundesministeriums für Forschung, Technologie

und Raumfahrt (BMFTR) fordern die drei Unternehmen konkrete Maßnahmen sowie

geeignete Förderinstrumente.



Ziel ist es, Demonstrations- und erste Produktionsprojekte planbar, finanzierbar

und genehmigungsfähig zu machen - und Europas technologischen Vorsprung in

Wertschöpfung, Jobs und Resilienz zu übersetzen, um Deutschland zum weltweiten

Vorreiter bei der kommerziellen Fusionsenergie zu machen.





Das Zeitfenster ist dabei eng: Weltweit nimmt der Wettlauf um FusionskompetenzFahrt auf. Die USA, Großbritannien und China schaffen regulatorische Klarheitund ziehen privates Kapital an. Für Deutschland und Europa ist jetzt der Moment,die wissenschaftliche Stärke, die industrielle Basis und den Kapitalmarkt zumobilisieren.Am 1. Oktober befasst sich das Bundeskabinett mit Fusionsenergie. Die dreiUnternehmen fordern dafür einen entschlossenen Startschuss mit drei zentralenMaßnahmen:- Hightech-Agenda umsetzen: Kick-off für eine deutsche Fusionsindustrie mit klardefinierten Zielen und einem Fahrplan zu Demonstratoren in den 2030er Jahren.- Industriestandort stärken: Staatliche Anschubfinanzierung von mindestens 3Mrd. Euro bis 2029, ergänzt um 20-50 Prozent privates Kapital;meilensteinbasierte Förderung über Instrumente wie SPRIND und KfW.- Regeln schaffen: Klare Abgrenzung zur Kernspaltung, kein Anwendungsfall desAtomgesetzes, stattdessen ein europakompatibler Rechtsrahmen mitregulatorischen Sandboxes.Francesco Sciortino, CEO, Proxima Fusion:"Unermüdlicher Pioniergeist, jahrzehntelange Arbeit und Milliardeninvestitionenhaben Deutschland an die Spitze der Fusionswissenschaft gebracht - jetzt giltes, diese Stärke in wirtschaftliche Technologieführerschaft zu übersetzen. Dafürbraucht es einen klaren Startschuss im Rahmen der Hightech-Agenda, konkreteProjekte und Investitionen von mindestens drei Milliarden Euro. Nur so könnenwir privates Kapital in großem Umfang mobilisieren und den Weg zum erstenFusionskraftwerk in Deutschland ebnen."Moritz von der Linden, CEO, Marvel Fusion:"Fusionsenergie ist jetzt - und Deutschland hat die große Chance, bei derEntwicklung dieser Schlüsseltechnologie weltweit vorne mitzuspielen. DieHightech Agenda ist ein wichtiger Anfang. Jetzt braucht es gezielteInvestitionsprogramme und moderne Regulierungen, um den Sprung von der Forschungin die industrielle Umsetzung zu schaffen. Marvel Fusion ist bereit: mit