    Fusionsenergie jetzt oder nie

    Proxima, Marvel und Focused Energy fordern 3 Milliarden Euro Anschub für deutsche Industrie (FOTO)

    München/Darmstadt (ots) - Proxima Fusion, Marvel Fusion und Focused Energy legen
    heute einen gemeinsamen Fahrplan vor, wie Deutschland den Sprung von der
    Forschung in die industrielle Umsetzung der Fusionsenergie schaffen kann.
    Ergänzend zur Hightech-Agenda des Bundesministeriums für Forschung, Technologie
    und Raumfahrt (BMFTR) fordern die drei Unternehmen konkrete Maßnahmen sowie
    geeignete Förderinstrumente.

    Ziel ist es, Demonstrations- und erste Produktionsprojekte planbar, finanzierbar
    und genehmigungsfähig zu machen - und Europas technologischen Vorsprung in
    Wertschöpfung, Jobs und Resilienz zu übersetzen, um Deutschland zum weltweiten
    Vorreiter bei der kommerziellen Fusionsenergie zu machen.

    Das Zeitfenster ist dabei eng: Weltweit nimmt der Wettlauf um Fusionskompetenz
    Fahrt auf. Die USA, Großbritannien und China schaffen regulatorische Klarheit
    und ziehen privates Kapital an. Für Deutschland und Europa ist jetzt der Moment,
    die wissenschaftliche Stärke, die industrielle Basis und den Kapitalmarkt zu
    mobilisieren.

    Am 1. Oktober befasst sich das Bundeskabinett mit Fusionsenergie. Die drei
    Unternehmen fordern dafür einen entschlossenen Startschuss mit drei zentralen
    Maßnahmen:

    - Hightech-Agenda umsetzen: Kick-off für eine deutsche Fusionsindustrie mit klar
    definierten Zielen und einem Fahrplan zu Demonstratoren in den 2030er Jahren.
    - Industriestandort stärken: Staatliche Anschubfinanzierung von mindestens 3
    Mrd. Euro bis 2029, ergänzt um 20-50 Prozent privates Kapital;
    meilensteinbasierte Förderung über Instrumente wie SPRIND und KfW.
    - Regeln schaffen: Klare Abgrenzung zur Kernspaltung, kein Anwendungsfall des
    Atomgesetzes, stattdessen ein europakompatibler Rechtsrahmen mit
    regulatorischen Sandboxes.

    Francesco Sciortino, CEO, Proxima Fusion:

    "Unermüdlicher Pioniergeist, jahrzehntelange Arbeit und Milliardeninvestitionen
    haben Deutschland an die Spitze der Fusionswissenschaft gebracht - jetzt gilt
    es, diese Stärke in wirtschaftliche Technologieführerschaft zu übersetzen. Dafür
    braucht es einen klaren Startschuss im Rahmen der Hightech-Agenda, konkrete
    Projekte und Investitionen von mindestens drei Milliarden Euro. Nur so können
    wir privates Kapital in großem Umfang mobilisieren und den Weg zum ersten
    Fusionskraftwerk in Deutschland ebnen."

    Moritz von der Linden, CEO, Marvel Fusion:

    "Fusionsenergie ist jetzt - und Deutschland hat die große Chance, bei der
    Entwicklung dieser Schlüsseltechnologie weltweit vorne mitzuspielen. Die
    Hightech Agenda ist ein wichtiger Anfang. Jetzt braucht es gezielte
    Investitionsprogramme und moderne Regulierungen, um den Sprung von der Forschung
    in die industrielle Umsetzung zu schaffen. Marvel Fusion ist bereit: mit
