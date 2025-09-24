Fusionsenergie jetzt oder nie
Proxima, Marvel und Focused Energy fordern 3 Milliarden Euro Anschub für deutsche Industrie (FOTO)
München/Darmstadt (ots) - Proxima Fusion, Marvel Fusion und Focused Energy legen
heute einen gemeinsamen Fahrplan vor, wie Deutschland den Sprung von der
Forschung in die industrielle Umsetzung der Fusionsenergie schaffen kann.
Ergänzend zur Hightech-Agenda des Bundesministeriums für Forschung, Technologie
und Raumfahrt (BMFTR) fordern die drei Unternehmen konkrete Maßnahmen sowie
geeignete Förderinstrumente.
Ziel ist es, Demonstrations- und erste Produktionsprojekte planbar, finanzierbar
und genehmigungsfähig zu machen - und Europas technologischen Vorsprung in
Wertschöpfung, Jobs und Resilienz zu übersetzen, um Deutschland zum weltweiten
Vorreiter bei der kommerziellen Fusionsenergie zu machen.
heute einen gemeinsamen Fahrplan vor, wie Deutschland den Sprung von der
Forschung in die industrielle Umsetzung der Fusionsenergie schaffen kann.
Ergänzend zur Hightech-Agenda des Bundesministeriums für Forschung, Technologie
und Raumfahrt (BMFTR) fordern die drei Unternehmen konkrete Maßnahmen sowie
geeignete Förderinstrumente.
Ziel ist es, Demonstrations- und erste Produktionsprojekte planbar, finanzierbar
und genehmigungsfähig zu machen - und Europas technologischen Vorsprung in
Wertschöpfung, Jobs und Resilienz zu übersetzen, um Deutschland zum weltweiten
Vorreiter bei der kommerziellen Fusionsenergie zu machen.
Anzeige
Präsentiert von
Das Zeitfenster ist dabei eng: Weltweit nimmt der Wettlauf um Fusionskompetenz
Fahrt auf. Die USA, Großbritannien und China schaffen regulatorische Klarheit
und ziehen privates Kapital an. Für Deutschland und Europa ist jetzt der Moment,
die wissenschaftliche Stärke, die industrielle Basis und den Kapitalmarkt zu
mobilisieren.
Am 1. Oktober befasst sich das Bundeskabinett mit Fusionsenergie. Die drei
Unternehmen fordern dafür einen entschlossenen Startschuss mit drei zentralen
Maßnahmen:
- Hightech-Agenda umsetzen: Kick-off für eine deutsche Fusionsindustrie mit klar
definierten Zielen und einem Fahrplan zu Demonstratoren in den 2030er Jahren.
- Industriestandort stärken: Staatliche Anschubfinanzierung von mindestens 3
Mrd. Euro bis 2029, ergänzt um 20-50 Prozent privates Kapital;
meilensteinbasierte Förderung über Instrumente wie SPRIND und KfW.
- Regeln schaffen: Klare Abgrenzung zur Kernspaltung, kein Anwendungsfall des
Atomgesetzes, stattdessen ein europakompatibler Rechtsrahmen mit
regulatorischen Sandboxes.
Francesco Sciortino, CEO, Proxima Fusion:
"Unermüdlicher Pioniergeist, jahrzehntelange Arbeit und Milliardeninvestitionen
haben Deutschland an die Spitze der Fusionswissenschaft gebracht - jetzt gilt
es, diese Stärke in wirtschaftliche Technologieführerschaft zu übersetzen. Dafür
braucht es einen klaren Startschuss im Rahmen der Hightech-Agenda, konkrete
Projekte und Investitionen von mindestens drei Milliarden Euro. Nur so können
wir privates Kapital in großem Umfang mobilisieren und den Weg zum ersten
Fusionskraftwerk in Deutschland ebnen."
Moritz von der Linden, CEO, Marvel Fusion:
"Fusionsenergie ist jetzt - und Deutschland hat die große Chance, bei der
Entwicklung dieser Schlüsseltechnologie weltweit vorne mitzuspielen. Die
Hightech Agenda ist ein wichtiger Anfang. Jetzt braucht es gezielte
Investitionsprogramme und moderne Regulierungen, um den Sprung von der Forschung
in die industrielle Umsetzung zu schaffen. Marvel Fusion ist bereit: mit
Fahrt auf. Die USA, Großbritannien und China schaffen regulatorische Klarheit
und ziehen privates Kapital an. Für Deutschland und Europa ist jetzt der Moment,
die wissenschaftliche Stärke, die industrielle Basis und den Kapitalmarkt zu
mobilisieren.
Am 1. Oktober befasst sich das Bundeskabinett mit Fusionsenergie. Die drei
Unternehmen fordern dafür einen entschlossenen Startschuss mit drei zentralen
Maßnahmen:
- Hightech-Agenda umsetzen: Kick-off für eine deutsche Fusionsindustrie mit klar
definierten Zielen und einem Fahrplan zu Demonstratoren in den 2030er Jahren.
- Industriestandort stärken: Staatliche Anschubfinanzierung von mindestens 3
Mrd. Euro bis 2029, ergänzt um 20-50 Prozent privates Kapital;
meilensteinbasierte Förderung über Instrumente wie SPRIND und KfW.
- Regeln schaffen: Klare Abgrenzung zur Kernspaltung, kein Anwendungsfall des
Atomgesetzes, stattdessen ein europakompatibler Rechtsrahmen mit
regulatorischen Sandboxes.
Francesco Sciortino, CEO, Proxima Fusion:
"Unermüdlicher Pioniergeist, jahrzehntelange Arbeit und Milliardeninvestitionen
haben Deutschland an die Spitze der Fusionswissenschaft gebracht - jetzt gilt
es, diese Stärke in wirtschaftliche Technologieführerschaft zu übersetzen. Dafür
braucht es einen klaren Startschuss im Rahmen der Hightech-Agenda, konkrete
Projekte und Investitionen von mindestens drei Milliarden Euro. Nur so können
wir privates Kapital in großem Umfang mobilisieren und den Weg zum ersten
Fusionskraftwerk in Deutschland ebnen."
Moritz von der Linden, CEO, Marvel Fusion:
"Fusionsenergie ist jetzt - und Deutschland hat die große Chance, bei der
Entwicklung dieser Schlüsseltechnologie weltweit vorne mitzuspielen. Die
Hightech Agenda ist ein wichtiger Anfang. Jetzt braucht es gezielte
Investitionsprogramme und moderne Regulierungen, um den Sprung von der Forschung
in die industrielle Umsetzung zu schaffen. Marvel Fusion ist bereit: mit
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 22.09.25, 16:14
mitdiskutieren »
Immerhin fast 100km FSD bis zum Unfall, da stellt sich die Frage warum chinesische Käufer Tesla wegen falscher FSD Versprechen verklagen?
https://eletric-vehicles.com/tesla/tesla-sued-by-customers-in-china-over-fsd-promises-report/
Es gibt doch bestimmt eine Tesla Statistik, die besagt, ein menschlicher Fahrer hätte schon nach 42,0 km einen Unfall gehabt?Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
smallstick schrieb 19.09.25, 09:41
mitdiskutieren »
Führendem Unternehmen in Sachen Robotic Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif🤣
Tesla ist und bleibt nirgends führender, außer bei Lügen und falschdarstellung, verschweigen und vertuschen natürlich 🙄Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 18.09.25, 16:09
mitdiskutieren »
Und wieder versuchte Tesla Daten zurück zu halten, diesmal bei Unfällen mit den Robotaxis:
https://electrek.co/2025/09/17/tesla-hide-3-robotaxi-accidents/
Wer traut dieser Firma, ausser ein paar uneinsichtigen fangirls noch?
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte