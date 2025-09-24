Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 24.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.751,29USD pro Feinunze und notiert damit -0,31 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 44,09USD und damit +0,15 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,02USD und verzeichnet ein Plus von +0,24 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,62USD und verzeichnet ein Plus von +1,53 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.214,00 USD -0,74 % Platin 1.474,00 USD -1,60 % Kupfer London Rolling 10.324,41 USD +3,05 % Aluminium 2.654,74 PKT +0,69 % Erdgas 3,160 USD +1,06 %

Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling

Mit einem Tages-Plus von +3,05 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 24.09.25, 17:29 Uhr.