Dax legt zu - Zalando und Rheinmetall vorn

https://investor-relations.commerzbank.com/media/document/4532aec2-130a-4559-9baf-c5d73defeea7/assets/DE_Commerzbank_Analyst_Estimates_post_Q2-2025.pdf?disposition=inline





Eine Zusammenstellung der CoBa Zahlen für die nächsten Jahre basierend auf den Schätzungen von 21 Analysten.

Da ist einiges interessantes dabei.





Bis 2028 soll die Zahl der Aktien dank ARP's auf 926 Mio sinken und der Gewinn pro Aktie auf 4,15 Euro steigen. Das ist doch mal eine Ansage.

Wer bei um die 3 Euro eingestiegen ist hat dann über 100 % Ausschüttung pro Jahr - dabeibleiben lohnt sich.



