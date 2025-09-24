Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX steigen, US-Märkte schwächeln
Während die deutschen Indizes heute im Aufwind sind, kämpfen die US-amerikanischen mit Verlusten. Der DAX und MDAX zeigen Stärke, während der Dow Jones und S&P 500 nachgeben. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX legt um 0,50% zu und steht aktuell bei 23.668,05 Punkten. Noch besser entwickelt sich der MDAX, der um 0,60% zulegt und bei 30.290,41 Punkten notiert. Der SDAX und der TecDAX verzeichnen beide einen Anstieg von 0,43%, wobei der SDAX bei 17.034,91 Punkten und der TecDAX bei 3.652,97 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,23% und steht bei 46.207,27 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,27% und notiert bei 6.641,16 Punkten. Diese divergierenden Entwicklungen könnten auf unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA hindeuten. Während die deutschen Märkte von einer positiven Dynamik profitieren, scheinen die US-Märkte mit leichten Verlusten zu kämpfen.
DAX TopwerteDie Commerzbank führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 4,24% an, gefolgt von Zalando mit 3,30% und Rheinmetall, das um 3,09% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Daimler Truck Holding einen Rückgang von 1,76%, während Symrise um 1,93% und Merck um 2,61% fielen.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 7,53% hervor, gefolgt von der RENK Group mit 7,39% und AIXTRON, das um 4,33% zulegte.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen ein anderes Bild, mit Gerresheimer, das um 15,00% fiel, gefolgt von Lanxess mit einem Rückgang von 6,72% und Knorr-Bremse, das um 3,67% nachgab.
SDAX TopwerteIm SDAX führt die Alzchem Group mit einem Anstieg von 4,77%, gefolgt von der Dt. Beteiligungs AG mit 3,51% und SILTRONIC AG, die um 3,26% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen Wacker Neuson mit einem Rückgang von 2,57%, Stabilus mit -3,17% und NORMA Group, die um 4,29% fiel.
TecDAX TopwerteIm TecDAX ist HENSOLDT erneut mit 7,53% an der Spitze, gefolgt von AIXTRON mit 4,33% und SILTRONIC AG, die um 3,26% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Draegerwerk mit -1,23%, PNE mit -2,00% und Sartorius Vz. mit einem Rückgang von 3,12%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Chevron Corporation mit einem Anstieg von 1,83%, gefolgt von Walt Disney mit 1,06% und Unitedhealth Group, das um 0,66% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones umfassen Apple mit -0,96%, IBM mit -1,02% und Amgen, das um 2,15% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht CF Industries Holdings mit einem Anstieg von 5,86% hervor, gefolgt von First Solar mit 4,99% und The Mosaic, das um 4,74% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen Bio-Techne mit einem Rückgang von 2,99%, IDEXX Laboratories mit -3,10% und Adobe, das um 3,31% fiel.
