    Ölpreise knüpfen an Vortagsgewinne an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen: Brent bei 68,95 USD, WTI bei 64,71 USD.
    • Trump ändert Rhetorik zu Russland, neue Sanktionen möglich.
    • US-Rohöllagerbestände fallen unerwartet, Preise steigen.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 68,95 US-Dollar. Das waren 1,32 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,30 Dollar auf 64,71 Dollar.

    Die Ölpreise knüpften so an ihre Vortagsgewinne an. Bereits am Dienstag waren die Ölpreise um jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber dem wichtigen Förderland Russland geändert. Trump vollzog damit eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg und beklagte die fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kreml und die jüngsten Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland.

    Marktbeobachter wollen jetzt auch eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken.

    In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche laut Energieministerium etwas gefallen. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Zudem gaben auch die Bestände an Benzin und Destillaten nach. Die Daten gaben den Ölpreisen am Nachmittag weiteren Aufwind./jsl/ men





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
