    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum verändert - Schwacher Ifo stützt nur kurzzeitig

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse stabil, Euro-Bund-Future leicht gefallen.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,74 %.
    • Schwache Ifo-Daten dämpfen Konjunkturerwartungen.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert - Schwacher Ifo stützt nur kurzzeitig
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 128,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,74 Prozent.

    Schwache deutsche Konjunkturdaten stützten die Anleihekurse nur kurzzeitig. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima hat sich im September eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. Die Unternehmen bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

    "Vor allem der starke Rücksetzer der Erwartungskomponente lässt aufhorchen", kommentiert Elmar Volker, Analyst bei der LBBW. "War schon die Aufwärtstendenz in den zurückliegenden Monaten insgesamt nur zögerlich, so lässt die September-Umfrage befürchten, dass die deutsche Wirtschaft mindestens bis zum Jahresende in der Stagnation feststecken wird."

    Die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald erneut die Leitzinsen senken könnte, sind noch gering. Diese dürften aber nach Einschätzung der Helaba durch die schwachen Ifo-Daten tendenziell gestärkt werden./jsl/men




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Kaum verändert - Schwacher Ifo stützt nur kurzzeitig Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 128,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,74 Prozent. Schwache deutsche …