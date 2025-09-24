AKTIE IM FOKUS 2
Gerresheimer mit Kursrutsch - Bafin prüft Konzernabschluss
- Gerresheimer-Aktie stürzt um 38 % nach Bafin-Prüfung.
- Umsatzbuchungen könnten gegen Rechnungslegung verstoßen.
- Neue Strategie und Vertrauen der Anleger stark gefährdet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Gerresheimer nimmt die Talfahrt wegen schlechter Nachrichten kein Ende. Eine von der Finanzaufsicht Bafin angekündigte Prüfung des Konzernabschlusses sorgte bei der Aktie am Mittwoch für einen Kurssturz. In der Spitze sackte der Kurs um 38 Prozent ab und die Aktie erreichte mit 26,52 Euro ein Tief seit fünfzehn Jahren. Eine Stellungnahme des Verpackungsherstellers nahm dann etwas Druck von der Aktie, letztlich betrug das Minus aber immer noch 15,4 Prozent auf 36,20 Euro.
Wie die Bafin mitteilte, wurde eine Prüfung des Konzernabschlusses zum 30. November 2024 und des zugehörigen Lageberichts angeordnet. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen wurde. Wie es weiter heißt, wurden möglicherweise Umsatzerlöse für einige Verträge mit Kunden erfasst, obwohl die Umsätze noch nicht realisiert waren. Gerresheimer sagte seine Kooperation zu, um den Sachverhalt zu klären. Das Unternehmen vertrat die Auffassung, korrekt bilanziert zu haben.
Wie Analyst Pallav Mittal von der britischen Bank Barclays in einem ersten Kommentar schrieb, beeinträchtigen die Ermittlungen auch das Vertrauen der Anleger. Angesichts des ersten Einbruchs, den die Aktien nun erlebten, sprach er jedoch von einer Übertreibung. Denn schließlich beträfen die Prüfungen weniger als fünf Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gesteht der Experte ein. Seine Einstufung bleibt dennoch auf "Overweight".
Der Gerresheimer-Kurs in diesem Jahr ist stark von Problemen des Verpackungsherstellers geprägt. Fast die Hälfte haben sie 2025 an Wert verloren und seit dem zwei Jahre alten Rekordhoch von 122,90 Euro sogar 70 Prozent. Mehrere Gewinnwarnungen und das Aus für geführte Übernahmegespräche haben in den vergangenen Monaten das Bild getrübt. Auch Wechsel im Führungskreis hatte es gegeben. Das Unternehmen erwägt, die Behälterglas-Sparte abzuspalten und sich stärker auf das Pharmageschäft zu konzentrieren.
Der neue Finanzchef Wolf Lehmann muss sich mit den Bafin-Ermittlungen gleich im ersten Monat seiner Tätigkeit einer unangenehmen Angelegenheit stellen. Er hatte das Amt als Finanzvorstand zum 1. September übernommen, nachdem Bernd Metzner, der die Finanzen des Konzerns zuvor sechs Jahre lang verantwortet hatte, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hatte, "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen".
"Wir gehen davon aus, dass der Hauptgrund für den Wechsel im Vorstand die gescheiterte Veräußerung des Geschäftsbereichs Glasformteile war", kommentierte nun der Metzler-Analyst Alexander Neuberger. Ob weitere Gründe eine Rolle gespielt hätten, bleibe unklar. Mit Blick auf die operativen Geschäfte fehle Gerresheimer eine überzeugende Strategie, um die deutliche Profitabilitätslücke zu den Wettbewerbern zu schließen.
Im Fokus der Bafin-Prüfungen steht wohl, ob Gerresheimer die Umsätze und Gewinne 2024 im richtigen Jahr verbucht hat. Anders als die Aufsichtsbehörde ist das Unternehmen der Auffassung, dass sie nach geltenden Vorschriften periodengerecht im vergangenen Geschäftsjahr bilanziert wurden. Die Prüfung durch die Aufsichtsbehörde nehme Gerresheimer sehr ernst, betonte Lehmann. Deshalb werde das Unternehmen vollumfänglich mit der Bafin kooperieren, um eine vollständige und transparente Klärung zu ermöglichen./tih/edh/niw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,74 % und einem Kurs von 36,56 auf Tradegate (24. September 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +29,05 %/+171,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
...der AR-Chef kann gerne gleich mitgehen 😉. Dann hätten wir einen umfassenden und glaubwürdigen Neuanfang.
⚠️⚠️⚠️ Offener Brief an die aktivistischen Aktionäre mit dem Appell, weiterhin Druck auf Gerresheimer auszuüben, so dass endlich wesentliche Veränderungen durchgeführt werden. Insbesondere neben dem bereits erfolgten CFO-Wechsel und dem angedachten Verkauf von Moulded Glass auch ein massives Kostensenkungsprogramm und weitere Portfoliooptimierungen. Für den letztgenannten Punkt hier ein konkreter Vorschlag: ⚠️⚠️⚠️
Centor würde sich meiner Ansicht nach dafür hervorragend anbieten.
Eine Separierung wäre quasi überflüssig, da das Tochter-Unternehmen bereits jetzt eigenständig mit seinen beiden Werken in Ohio (USA) agiert.
Es hat, so weit ich weiß, als einziges Gerresheimer Tochter-Unternehmen eine eigene Homepage und tritt auf Messen und Ausstellungen eigenständig als "Centor" auf. Klein darunter steht "A Gerresheimer Company".
Vor 10 Jahren hat man das Unternehmen für 725 Mio. Dollar übernommen. Und ich würde schätzen, da es unangefochtener Marktführer in den USA mit seinen orangefarbenen Pillendosen ist, dass es mittlerweile rund 1 Mrd. Euro wert ist und bei Private-Equity-Unternehmen sehr begehrt sein dürfte.
https://www.finance-magazin.de/deals/ma/behind-the-deal-gerr…
Es passt mit seinen "normalen" Pillendosen aber nicht mehr so ganz in die modernen Zukunftspläne der "neuen" Gerresheimer mit seinen High-Value-Lösungen mit Injektoren, Pens, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, Mikropumpen, Spritzen und Injektionsfläschchen.
Wobei auch bei Centor die Entwicklungen Richtung moderne Hightech-Anwendungen gehen, was den Wert noch mehr steigert. Seit kurzem gibt es Pillendosen mit Erinnerungsfunktion. Dh der Deckel enthält einen Chip, der registriert, wann die Dose geöffnet wurde und speichert dies für den Anwender bzw. Patienten.
https://www.gerresheimer.com/kunden/produkte-loesungen/pharm…
Sollte tatsächlich Moulded Glass als auch Centor verkauft werden, könnte Gerresheimer damit seine gesamte Nettofinanzverschuldung in Höhe von 2 Mrd. Euro vollständig tilgen.
Es verbliebe noch eine Gerresheimer mit weiterhin rund 30 Werken in 16 Ländern, einem Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und einer deutlich gesteigerten EBITDA-Marge von 23-27 Prozent und mit der Marktführerschaft bzw. der Top3-Zugehörigkeit bei High-Value-Lösungen für Pharma und Biologika. Zudem komplett schuldenfrei.
Wie oft muss man eigentlich noch die Diskussion führen, dass das nicht „Goldman“ ist oder eine Strategie von Goldman, sondern dass diese Stimmrechtsmitteilungen sich in den allermeisten Fällen aus Kundentransaktionen von Goldmans Kunden ergeben?!
Da verleiht Blackrock seine Aktien an einen Hedge Funds und Goldman ist die Investmentbank/Prime Brokerage Abteilung dazwischen und muss aus regulatorischen Gründen die Stimmrechte melden. Und jedes Mal wird daraus in den Foren gemacht, dass Goldman einsteigt/erhöht/Strategien fährt.
Kann man da nicht mal ein wenig Logik walten lassen? Wenn es nach diesen Meldungen geht, dann hätten GS, JPM, BoA, BNP, SocGen, Citi, MS mind. zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge in deutsche Einzelwerte gesteckt. Klingt das plausibel, dass Investmentbanken einen View auf deutsche Nebenwerte haben, die eigene Bilanz nutzen und dafür regulatorisches Kapital vorhalten müssen?
Auf der Covestro Homepage steht, dass ADNOC über 95% der Stimmrechte hält - und dennoch werden JPM, Goldman und MS weiterhin über 23% der Stimmrechte zugerechnet. Helfen solche Beispiel evtl.?