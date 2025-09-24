    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwächer als erwarteten US-Markts kappte Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2025 und die beiden Folgejahre. Vor dem zweiten Halbjahr 2026 könne der Bremsenhersteller nicht mit einer Erholung in den USA rechnen./rob/niw/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 79,00EUR auf Tradegate (24. September 2025, 17:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sven Weier
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 99
    Kursziel alt: 104
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


