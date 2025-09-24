CF Industries Holdings Aktie startet durch - 24.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CF Industries Holdings Aktie. Mit einer Performance von +7,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CF Industries Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -12,68 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +2,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CF Industries Holdings auf -10,15 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,11 % 1 Monat -0,89 % 3 Monate -12,68 % 1 Jahr -2,39 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 162 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,72 Mrd.EUR wert.

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.