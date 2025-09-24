    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCF Industries Holdings AktievorwärtsNachrichten zu CF Industries Holdings

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    CF Industries Holdings Aktie startet durch - 24.09.2025

    Am 24.09.2025 ist die CF Industries Holdings Aktie, bisher, um +7,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CF Industries Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - CF Industries Holdings Aktie startet durch - 24.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

    CF Industries Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CF Industries Holdings Aktie. Mit einer Performance von +7,35 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.200,00€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.130,97€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CF Industries Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -12,68 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +2,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CF Industries Holdings auf -10,15 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

    CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,11 %
    1 Monat -0,89 %
    3 Monate -12,68 %
    1 Jahr -2,39 %

    Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

    Es gibt 162 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,72 Mrd.EUR wert.

    Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX steigen, US-Märkte schwächeln


    Während die deutschen Indizes heute im Aufwind sind, kämpfen die US-amerikanischen mit Verlusten. Der DAX und MDAX zeigen Stärke, während der Dow Jones und S&P 500 nachgeben. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

    Börsenstart USA - 24.09. - Dow Jones stark +0,08 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CF Industries Holdings

    +6,49 %
    +6,66 %
    +3,43 %
    -8,40 %
    +2,75 %
    -20,15 %
    +189,65 %
    +80,40 %
    +511,21 %
    ISIN:US1252691001WKN:A0ES9N



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! CF Industries Holdings Aktie startet durch - 24.09.2025 Am 24.09.2025 ist die CF Industries Holdings Aktie, bisher, um +7,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CF Industries Holdings Aktie.