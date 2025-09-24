PHENOGY 1.0 - Der erste Natrium-Ionen-Großspeicher geht in Betrieb (FOTO)

Bremen / Root bei Luzern (ots) -



- Innovative Natrium-Ionen-Technologie: umweltfreundlich, kreislauffähig und

ideal für nachhaltige Energiespeicherung

- Zukunftssicherheit: Ressourcenschonend, sicher, leistungsstark und unabhängig

von geopolitischen Risiken

- Vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten für Industrie & Gewerbe sowie

kritische und Mobilitätsinfrastrukturen - resilient und jederzeit skalierbar



Die PHENOGY AG hat heute mit dem PHENOGY 1.0 Europas ersten

Batterie-Großspeicher (BESS) auf Natrium-Ionen-Basis erfolgreich in Bremen in

Betrieb genommen. Der Schweizer Energiespeicher-Innovator markiert mit dem

wegweisenden System einen Meilenstein für nachhaltige Speichertechnologien und

ebnet den Weg für eine dezentrale, resiliente Energieversorgung. Mit dieser

europäischen Premiere macht PHENOGY einen wichtigen Schritt für

umweltfreundliche und geopolitisch unabhängige Batteriespeicherlösungen. PHENOGY

bildet so das entscheidende Bindeglied für eine zukunftsfähige Energieversorgung

und stärkt deren Widerstandskraft durch die nahtlose Integration bestehender

Infrastrukturen.









Der PHENOGY 1.0 ist ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS), entwickelt für

den vielseitigen Einsatz in Industrie & Gewerbe, Netz- und Ladeinfrastruktur.

PHENOGY stellt mit dem System flexibel dezentral einsetzbare Speicherlösungen

für dynamische Energiebedarfe bereit und unterstützt die Integration

erneuerbarer Energien in bestehende Netze.



"Die Europäische Premiere unseres PHENOGY 1.0 in Bremen ist für uns ein

zukunftsweisender Moment," sagt Peter E. Braun, CEO und Co-Founder der PHENOGY

AG. "Wir eröffnen neue Perspektiven für die zukunftsfähige Energiespeicherung

und leisten einen konkreten Beitrag für die Transformation unserer elektrischen

Infrastruktur. Unser Ziel ist es, über ein zügig wachsendes Produktportfolio die

unabhängige, resiliente und verantwortungsvolle Energie-versorgung in Europa zu

stärken."



Natrium-Ionen-Technologie: Sicher, nachhaltig und zukunftsweisend



Die Natrium-Ionen-Technologie bietet wesentliche Vorteile gegenüber

konventionellen Lithium-Systemen: Dank seiner globalen Verfügbarkeit und

umweltschonenden Gewinnung bietet Natrium eine nachhaltige und geopolitisch

stabile Rohstoffbasis. Die Zelltechnologie zeichnet sich durch hohe thermische

Stabilität, minimiertes Brand- und Explosionsrisiko sowie eine robuste Leistung

auch bei extremeren Betriebsbedingungen aus. Das luftgekühlte System ermöglicht

eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig optimiertem

COâ''-Fußabdruck. Dr. Max Kory, CTO von PHENOGY, erläutert: "Mit modernster





