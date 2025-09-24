Europäische Premiere
PHENOGY 1.0 - Der erste Natrium-Ionen-Großspeicher geht in Betrieb (FOTO)
Bremen / Root bei Luzern (ots) -
- Innovative Natrium-Ionen-Technologie: umweltfreundlich, kreislauffähig und
ideal für nachhaltige Energiespeicherung
- Zukunftssicherheit: Ressourcenschonend, sicher, leistungsstark und unabhängig
von geopolitischen Risiken
- Vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten für Industrie & Gewerbe sowie
kritische und Mobilitätsinfrastrukturen - resilient und jederzeit skalierbar
Die PHENOGY AG hat heute mit dem PHENOGY 1.0 Europas ersten
Batterie-Großspeicher (BESS) auf Natrium-Ionen-Basis erfolgreich in Bremen in
Betrieb genommen. Der Schweizer Energiespeicher-Innovator markiert mit dem
wegweisenden System einen Meilenstein für nachhaltige Speichertechnologien und
ebnet den Weg für eine dezentrale, resiliente Energieversorgung. Mit dieser
europäischen Premiere macht PHENOGY einen wichtigen Schritt für
umweltfreundliche und geopolitisch unabhängige Batteriespeicherlösungen. PHENOGY
bildet so das entscheidende Bindeglied für eine zukunftsfähige Energieversorgung
und stärkt deren Widerstandskraft durch die nahtlose Integration bestehender
Infrastrukturen.
- Innovative Natrium-Ionen-Technologie: umweltfreundlich, kreislauffähig und
ideal für nachhaltige Energiespeicherung
- Zukunftssicherheit: Ressourcenschonend, sicher, leistungsstark und unabhängig
von geopolitischen Risiken
- Vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten für Industrie & Gewerbe sowie
kritische und Mobilitätsinfrastrukturen - resilient und jederzeit skalierbar
Die PHENOGY AG hat heute mit dem PHENOGY 1.0 Europas ersten
Batterie-Großspeicher (BESS) auf Natrium-Ionen-Basis erfolgreich in Bremen in
Betrieb genommen. Der Schweizer Energiespeicher-Innovator markiert mit dem
wegweisenden System einen Meilenstein für nachhaltige Speichertechnologien und
ebnet den Weg für eine dezentrale, resiliente Energieversorgung. Mit dieser
europäischen Premiere macht PHENOGY einen wichtigen Schritt für
umweltfreundliche und geopolitisch unabhängige Batteriespeicherlösungen. PHENOGY
bildet so das entscheidende Bindeglied für eine zukunftsfähige Energieversorgung
und stärkt deren Widerstandskraft durch die nahtlose Integration bestehender
Infrastrukturen.
PHENOGY 1.0 - Europas erster Natrium-Ionen BESS
Der PHENOGY 1.0 ist ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS), entwickelt für
den vielseitigen Einsatz in Industrie & Gewerbe, Netz- und Ladeinfrastruktur.
PHENOGY stellt mit dem System flexibel dezentral einsetzbare Speicherlösungen
für dynamische Energiebedarfe bereit und unterstützt die Integration
erneuerbarer Energien in bestehende Netze.
"Die Europäische Premiere unseres PHENOGY 1.0 in Bremen ist für uns ein
zukunftsweisender Moment," sagt Peter E. Braun, CEO und Co-Founder der PHENOGY
AG. "Wir eröffnen neue Perspektiven für die zukunftsfähige Energiespeicherung
und leisten einen konkreten Beitrag für die Transformation unserer elektrischen
Infrastruktur. Unser Ziel ist es, über ein zügig wachsendes Produktportfolio die
unabhängige, resiliente und verantwortungsvolle Energie-versorgung in Europa zu
stärken."
Natrium-Ionen-Technologie: Sicher, nachhaltig und zukunftsweisend
Die Natrium-Ionen-Technologie bietet wesentliche Vorteile gegenüber
konventionellen Lithium-Systemen: Dank seiner globalen Verfügbarkeit und
umweltschonenden Gewinnung bietet Natrium eine nachhaltige und geopolitisch
stabile Rohstoffbasis. Die Zelltechnologie zeichnet sich durch hohe thermische
Stabilität, minimiertes Brand- und Explosionsrisiko sowie eine robuste Leistung
auch bei extremeren Betriebsbedingungen aus. Das luftgekühlte System ermöglicht
eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig optimiertem
COâ''-Fußabdruck. Dr. Max Kory, CTO von PHENOGY, erläutert: "Mit modernster
Der PHENOGY 1.0 ist ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS), entwickelt für
den vielseitigen Einsatz in Industrie & Gewerbe, Netz- und Ladeinfrastruktur.
PHENOGY stellt mit dem System flexibel dezentral einsetzbare Speicherlösungen
für dynamische Energiebedarfe bereit und unterstützt die Integration
erneuerbarer Energien in bestehende Netze.
"Die Europäische Premiere unseres PHENOGY 1.0 in Bremen ist für uns ein
zukunftsweisender Moment," sagt Peter E. Braun, CEO und Co-Founder der PHENOGY
AG. "Wir eröffnen neue Perspektiven für die zukunftsfähige Energiespeicherung
und leisten einen konkreten Beitrag für die Transformation unserer elektrischen
Infrastruktur. Unser Ziel ist es, über ein zügig wachsendes Produktportfolio die
unabhängige, resiliente und verantwortungsvolle Energie-versorgung in Europa zu
stärken."
Natrium-Ionen-Technologie: Sicher, nachhaltig und zukunftsweisend
Die Natrium-Ionen-Technologie bietet wesentliche Vorteile gegenüber
konventionellen Lithium-Systemen: Dank seiner globalen Verfügbarkeit und
umweltschonenden Gewinnung bietet Natrium eine nachhaltige und geopolitisch
stabile Rohstoffbasis. Die Zelltechnologie zeichnet sich durch hohe thermische
Stabilität, minimiertes Brand- und Explosionsrisiko sowie eine robuste Leistung
auch bei extremeren Betriebsbedingungen aus. Das luftgekühlte System ermöglicht
eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig optimiertem
COâ''-Fußabdruck. Dr. Max Kory, CTO von PHENOGY, erläutert: "Mit modernster
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte