    Europäische Premiere

    PHENOGY 1.0 - Der erste Natrium-Ionen-Großspeicher geht in Betrieb (FOTO)

    Bremen / Root bei Luzern (ots) -

    - Innovative Natrium-Ionen-Technologie: umweltfreundlich, kreislauffähig und
    ideal für nachhaltige Energiespeicherung
    - Zukunftssicherheit: Ressourcenschonend, sicher, leistungsstark und unabhängig
    von geopolitischen Risiken
    - Vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten für Industrie & Gewerbe sowie
    kritische und Mobilitätsinfrastrukturen - resilient und jederzeit skalierbar

    Die PHENOGY AG hat heute mit dem PHENOGY 1.0 Europas ersten
    Batterie-Großspeicher (BESS) auf Natrium-Ionen-Basis erfolgreich in Bremen in
    Betrieb genommen. Der Schweizer Energiespeicher-Innovator markiert mit dem
    wegweisenden System einen Meilenstein für nachhaltige Speichertechnologien und
    ebnet den Weg für eine dezentrale, resiliente Energieversorgung. Mit dieser
    europäischen Premiere macht PHENOGY einen wichtigen Schritt für
    umweltfreundliche und geopolitisch unabhängige Batteriespeicherlösungen. PHENOGY
    bildet so das entscheidende Bindeglied für eine zukunftsfähige Energieversorgung
    und stärkt deren Widerstandskraft durch die nahtlose Integration bestehender
    Infrastrukturen.

    PHENOGY 1.0 - Europas erster Natrium-Ionen BESS

    Der PHENOGY 1.0 ist ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS), entwickelt für
    den vielseitigen Einsatz in Industrie & Gewerbe, Netz- und Ladeinfrastruktur.
    PHENOGY stellt mit dem System flexibel dezentral einsetzbare Speicherlösungen
    für dynamische Energiebedarfe bereit und unterstützt die Integration
    erneuerbarer Energien in bestehende Netze.

    "Die Europäische Premiere unseres PHENOGY 1.0 in Bremen ist für uns ein
    zukunftsweisender Moment," sagt Peter E. Braun, CEO und Co-Founder der PHENOGY
    AG. "Wir eröffnen neue Perspektiven für die zukunftsfähige Energiespeicherung
    und leisten einen konkreten Beitrag für die Transformation unserer elektrischen
    Infrastruktur. Unser Ziel ist es, über ein zügig wachsendes Produktportfolio die
    unabhängige, resiliente und verantwortungsvolle Energie-versorgung in Europa zu
    stärken."

    Natrium-Ionen-Technologie: Sicher, nachhaltig und zukunftsweisend

    Die Natrium-Ionen-Technologie bietet wesentliche Vorteile gegenüber
    konventionellen Lithium-Systemen: Dank seiner globalen Verfügbarkeit und
    umweltschonenden Gewinnung bietet Natrium eine nachhaltige und geopolitisch
    stabile Rohstoffbasis. Die Zelltechnologie zeichnet sich durch hohe thermische
    Stabilität, minimiertes Brand- und Explosionsrisiko sowie eine robuste Leistung
    auch bei extremeren Betriebsbedingungen aus. Das luftgekühlte System ermöglicht
    eine sichere und langlebige Energiespeicherung bei gleichzeitig optimiertem
    COâ''-Fußabdruck. Dr. Max Kory, CTO von PHENOGY, erläutert: "Mit modernster
