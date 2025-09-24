Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,22 Prozent auf 112,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,14 Prozent.

Überraschend starke Zahlen vom Immobilienmarkt belasteten die Kurse etwas. Die Verkäufe neuer Häuser waren im August unerwartet und deutlich gestiegen. Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich jedoch in Grenzen.