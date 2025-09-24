    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fallen, T-Note-Future bei 112,67.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 4,14 Prozent.
    • Starke Immobilienzahlen belasten Anleihekurse leicht.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,22 Prozent auf 112,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,14 Prozent.

    Überraschend starke Zahlen vom Immobilienmarkt belasteten die Kurse etwas. Die Verkäufe neuer Häuser waren im August unerwartet und deutlich gestiegen. Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich jedoch in Grenzen.

    Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag hatte die Anleihen nicht stark bewegt. "Die kurzfristigen Inflationsrisiken sind nach oben gerichtet und die Risiken für die Beschäftigung nach unten - eine herausfordernde Situation", sagte Powell. Er lieferte darüber hinaus keinerlei Hinweise, wie die nächste Zinsentscheidung der Fed im Oktober ausfallen könnte. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt./jsl/men






    Autor
    dpa-AFX
