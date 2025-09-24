DSC® bringt DURAPONTEX® L-TAC auf den Markt
Eine bahnbrechende Niedertemperatur-Schaumstofftechnologie zur Reduzierung des Energieverbrauchs
Portland, Ore. (ots/PRNewswire) - DSC schafft einen umweltfreundlicheren,
intelligenteren Ansatz für die Fertigung ohne Leistungseinbußen
DSC® (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=3770693489&u=ht
tps%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%2
6h%3D1391164921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252F%26a%3DDSC%25C2%25AE&
a=DSC%C2%AE) , ein weltweit führender Anbieter von
Hochleistungsschaumstoff-Innovationen, gab heute die Markteinführung von
DURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=19
14802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%
3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts
%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC
) bekannt, einer Schaumstofftechnologie der nächsten Generation, die die
nachhaltige Herstellung von Schuhen neu definiert. L-TAC wurde so entwickelt,
dass es bei deutlich niedrigeren Temperaturen geformt werden kann. Dadurch
werden nicht nur der Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen pro Paar
reduziert, sondern auch die Designfreiheit für Marken erweitert, da es mit einer
breiteren Palette von Textilien kompatibel ist.
Herkömmliche geschlossenzellige oder offenzellige Schaumstoffe erfordern hohe
Verarbeitungstemperaturen, die die Verwendung empfindlicher Stoffe wie Leder
oder spezieller Kunststoffe einschränken können. DURAPONTEX® L-TAC (https://edge
.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.p
rnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26
u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURA
PONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC) formt bei nur 120°C, schützt
empfindliche Materialien vor Hitzeverzug und eröffnet Designern neue kreative
Möglichkeiten. Wichtig ist, dass sich die Technologie nahtlos in bestehende
Produktionslinien integrieren lässt und keine neuen Maschinen erforderlich sind
.
"Mit DURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1
&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den
%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fpro
ducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+
L-TAC) beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und Designinnovation Hand in Hand gehen
können", sagt Mei-Fen Wei, Chief Operating Officer von DSC® (https://edge.prnews
intelligenteren Ansatz für die Fertigung ohne Leistungseinbußen
DSC® (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=3770693489&u=ht
tps%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%2
6h%3D1391164921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252F%26a%3DDSC%25C2%25AE&
a=DSC%C2%AE) , ein weltweit führender Anbieter von
Hochleistungsschaumstoff-Innovationen, gab heute die Markteinführung von
DURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=19
14802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%
3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts
%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC
) bekannt, einer Schaumstofftechnologie der nächsten Generation, die die
nachhaltige Herstellung von Schuhen neu definiert. L-TAC wurde so entwickelt,
dass es bei deutlich niedrigeren Temperaturen geformt werden kann. Dadurch
werden nicht nur der Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen pro Paar
reduziert, sondern auch die Designfreiheit für Marken erweitert, da es mit einer
breiteren Palette von Textilien kompatibel ist.
Herkömmliche geschlossenzellige oder offenzellige Schaumstoffe erfordern hohe
Verarbeitungstemperaturen, die die Verwendung empfindlicher Stoffe wie Leder
oder spezieller Kunststoffe einschränken können. DURAPONTEX® L-TAC (https://edge
.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.p
rnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26
u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURA
PONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC) formt bei nur 120°C, schützt
empfindliche Materialien vor Hitzeverzug und eröffnet Designern neue kreative
Möglichkeiten. Wichtig ist, dass sich die Technologie nahtlos in bestehende
Produktionslinien integrieren lässt und keine neuen Maschinen erforderlich sind
.
"Mit DURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1
&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den
%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fpro
ducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+
L-TAC) beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und Designinnovation Hand in Hand gehen
können", sagt Mei-Fen Wei, Chief Operating Officer von DSC® (https://edge.prnews
Autor folgen