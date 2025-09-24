    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DSC® bringt DURAPONTEX® L-TAC auf den Markt

    Eine bahnbrechende Niedertemperatur-Schaumstofftechnologie zur Reduzierung des Energieverbrauchs

    Portland, Ore. (ots/PRNewswire) - DSC schafft einen umweltfreundlicheren,
    intelligenteren Ansatz für die Fertigung ohne Leistungseinbußen

    DSC®
    tps%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%2
    6h%3D1391164921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252F%26a%3DDSC%25C2%25AE&
    , ein weltweit führender Anbieter von
    Hochleistungsschaumstoff-Innovationen, gab heute die Markteinführung von
    DURAPONTEX® L-TAC
    14802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%
    3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts
    %252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC
    einer Schaumstofftechnologie der nächsten Generation, die die
    nachhaltige Herstellung von Schuhen neu definiert. L-TAC wurde so entwickelt,
    dass es bei deutlich niedrigeren Temperaturen geformt werden kann. Dadurch
    werden nicht nur der Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen pro Paar
    reduziert, sondern auch die Designfreiheit für Marken erweitert, da es mit einer
    breiteren Palette von Textilien kompatibel ist.

    Herkömmliche geschlossenzellige oder offenzellige Schaumstoffe erfordern hohe
    Verarbeitungstemperaturen, die die Verwendung empfindlicher Stoffe wie Leder
    oder spezieller Kunststoffe einschränken können. DURAPONTEX® L-TAC
    .prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.p
    rnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26
    u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURA
    formt bei nur 120°C, schützt
    empfindliche Materialien vor Hitzeverzug und eröffnet Designern neue kreative
    Möglichkeiten. Wichtig ist, dass sich die Technologie nahtlos in bestehende
    Produktionslinien integrieren lässt und keine neuen Maschinen erforderlich sind
    .

    "Mit DURAPONTEX® L-TAC
    &h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den
    %26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fpro
    ducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+
    L-TAC) beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und Designinnovation Hand in Hand gehen
    können", sagt Mei-Fen Wei, Chief Operating Officer von DSC®
