Eine bahnbrechende Niedertemperatur-Schaumstofftechnologie zur Reduzierung des Energieverbrauchs

Portland, Ore. (ots/PRNewswire) - DSC schafft einen umweltfreundlicheren,intelligenteren Ansatz für die Fertigung ohne LeistungseinbußenDSC® (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=3770693489&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D1391164921%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252F%26a%3DDSC%25C2%25AE&a=DSC%C2%AE) , ein weltweit führender Anbieter vonHochleistungsschaumstoff-Innovationen, gab heute die Markteinführung vonDURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC) bekannt, einer Schaumstofftechnologie der nächsten Generation, die dienachhaltige Herstellung von Schuhen neu definiert. L-TAC wurde so entwickelt,dass es bei deutlich niedrigeren Temperaturen geformt werden kann. Dadurchwerden nicht nur der Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen pro Paarreduziert, sondern auch die Designfreiheit für Marken erweitert, da es mit einerbreiteren Palette von Textilien kompatibel ist.Herkömmliche geschlossenzellige oder offenzellige Schaumstoffe erfordern hoheVerarbeitungstemperaturen, die die Verwendung empfindlicher Stoffe wie Lederoder spezieller Kunststoffe einschränken können. DURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC) formt bei nur 120°C, schütztempfindliche Materialien vor Hitzeverzug und eröffnet Designern neue kreativeMöglichkeiten. Wichtig ist, dass sich die Technologie nahtlos in bestehendeProduktionslinien integrieren lässt und keine neuen Maschinen erforderlich sind"Mit DURAPONTEX® L-TAC (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4516282-1&h=1914802952&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4516282-1%26h%3D2556211138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdahsheng.com%252Fproducts%252Fdurapontex%252F%26a%3DDURAPONTEX%25C2%25AE%2BL-TAC&a=DURAPONTEX%C2%AE+L-TAC) beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und Designinnovation Hand in Hand gehenkönnen", sagt Mei-Fen Wei, Chief Operating Officer von DSC® (https://edge.prnews