Tennet sieht Deutschland als "sicheren Hafen" für Investoren

Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Stromübertragungsnetzbetreiber Tennet Deutschland sieht den Einstieg von drei Investoren als Beleg für die Attraktivität des Standortes Deutschland. "Infrastruktur in Deutschland ist für Investoren interessant. Das gilt gerade in diesen geopolitisch instabilen Zeiten", sagte Tim Meyerjürgens, Chef von Tennet Germany, dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Deutschland gelte als sicherer Hafen, das Land stehe "inzwischen mehr für Planbarkeit als die USA", sagte er.



Bei Investoren herrsche allerdings auch die Erwartung, dass die Bundesnetzagentur handele und den Übertragungsnetzbetreibern angemessene Renditen ermögliche. Der Ausbau der Stromübertragungsnetze in Europa werde bis 2050 voraussichtlich 800 Milliarden Euro kosten. "Das lässt sich nur finanzieren, wenn das Netzgeschäft auch für private Investoren attraktiv bleibt", erklärte der Unternehmenschef.



Meyerjürgens sagte, die neue Bundesregierung habe Interesse bekundet, bei Tennet Deutschland einzusteigen. Der niederländische Staat sei offen dafür, mit der deutschen Regierung darüber zu sprechen. Entsprechende Gespräche waren in der vergangenen Legislaturperiode gescheitert. Die niederländische Tennet Holding, die komplett dem niederländischen Staat gehört, bleibt auch nach dem Einstieg der drei Investoren Mehrheitseigner bei Tennet Deutschland.



