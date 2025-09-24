MILEY CYRUS INTERPRETIERT DEN KULTIGEN MAYBELLINE NEW YORK JINGLE NEU UND WIRD GLOBALES GESICHT DER MARKE

NEW YORK, 24.September 2025 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, die weltweit führende Make-up-Marke, begrüßt mit Stolz die Multi-Platin-Künstlerin und internationale Musik-Ikone Miley Cyrus als ihre neueste globale Sprecherin mit einer kühnen Neuinterpretation des weltberühmten "Maybe it's Maybelline"-Jingles. Der Jingle, der lange Zeit mit Selbstdarstellung und Selbstvertrauen assoziiert wurde, schlägt ein neues Kapitel auf - verwandelt durch Miley Cyrus' unverwechselbaren Sound und furchtlose Energie.

Die kulturelle Ikone bringt ihre Stimme, ihre Vision und ihre kühne Energie in eine neue Ära des Beauty-Shooters ein - in einem kraftvollen Remix des legendärsten Sounds von Maybelline.

"Ich erinnere mich, dass ich als Kind den Maybelline-Jingle gesungen habe und mir vorstellte, dass ich auf dem Bildschirm zu sehen bin. Jetzt ist es so. Etwas so Kultiges zu nehmen und es zu meinem zu machen - das ist stark und persönlich", sagte Miley Cyrus. "Diese Partnerschaft bringt zwei wichtige Aspekte von mir zusammen. Musik kann man nicht abschminken. In der Musik gibt es Leistung und Ehrlichkeit - Make-up verstärkt beides. Auf diese Weise sage ich meine Wahrheit, ohne ein Wort zu sagen. Maybelline teilt meine Überzeugung, dass Make-up ausdrucksstark sein und sich ständig weiterentwickeln sollte. Eine Partnerschaft mit Maybelline, einer Marke, die bedeutungsvolle Werte, Selbstdarstellung und Spiel zelebriert, fühlte sich in dieser Phase meines Lebens als die natürlichste Lösung an."

In einer grenzüberschreitenden Kampagne, die eine Brücke zwischen Nostalgie und Neuerfindung schlägt, schließen sich Maybelline und Miley Cyrus zusammen, um der Schönheit eine neue Bedeutung zu geben und den kreativen Ausdruck zu feiern. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära, in der Musik und Make-up zusammenfließen und den Fans eine neue Möglichkeit bieten, sich auszudrücken und sich selbst zu stärken.

"Miley ist mehr als eine globale Ikone - sie ist eine Muse der modernen Schönheit. Ihre Kreativität und Kunstfertigkeit tanzt zwischen Stärke und Sensibilität" sagte Sandrine Jolly, Global Brand President, Maybelline New York. "Sie bringt eine sehr persönliche Sichtweise auf die Schönheit ein, die ausdrucksstark und emotional ist. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer Vision verwandelt sie unseren ikonischen Jingle in etwas Rohes, Intimes und Kraftvolles, das diese Maybelline-Ära widerspiegelt."