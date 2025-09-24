BMC Medical präsentiert Innovationen in der Schlaf- und Beatmungsmedizin auf der ERS 2025 in Amsterdam

In Halle 1, Stand H.13, wird BMC drei wichtige Produktinnovationen vorstellen, die die patientenzentrierte Pflege und die klinische Entscheidungsfindung verbessern sollen:

AMSTERDAM, 24.September 2025 /PRNewswire/ -- BMC Medical, ein globaler Anbieter von Schlaf- und Atemwegslösungen, wird sein neuestes Portfolio auf dem European Respiratory Society (ERS) International Congress 2025 vorstellen, der vom 28. September bis 1. Oktober in Amsterdam stattfindet.

Maske der Serie 6S - Maske der nächsten Generation mit verbessertem Komfort und Sitz, die eine bessere Adhärenz für Patienten gewährleistet.

G3 A20 - Ein CPAP-Gerät mit verbesserter Anpassungsfähigkeit und Personalisierung zur Optimierung des Therapieergebnisses.

Neueinführung von Schlaftestgeräten für den Heimgebrauch, YH-S900C & YH-S900B - Tragbare Diagnosegeräte für leichter zugängliche und genauere Schlaftests zu Hause.

Neben der Ausstellung wird BMC eine gesponserte Workshop-Sitzung veranstalten:

"The Future of CPAP Monitoring": Was muss sich heute ändern?"

Dienstag, 15. September, 14:00-14:45 | Raum E103-104

An der Sitzung werden führende Experten teilnehmen, darunter

Dr. Renata Riha (Universität von Edinburgh, UK )

Prof. Jean-Louis Pépin (Universitätsklinikum Grenoble, Frankreich)

Stühle: Dr. Ding Zou (Universität Göteborg, Schweden) und Dr. Abdelkebir Sabil (BMC Global Medical Director, Frankreich)

Die Diskussion wird sich mit dem Übergang von einem pauschalen "4 Stunden/Nacht"-Ziel zur ergebnisorientierten, phänotypisch stratifizierten CPAP-Behandlung befassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Integration von Fernüberwachung, künstlicher Intelligenz und multimodalen Daten, um die langfristigen Patientenergebnisse zu verbessern und das kardiovaskuläre Risiko zu senken.

Über BMC Medical

Das 2001 gegründete Unternehmen BMC Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien auf der ganzen Welt mit Qualitätsprodukten, professionellem Service und proaktiver Pflege bei der Überwindung der Beschwerden von chronischen Atemwegserkrankungen zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779576/ers_workshop_invitation.jpg

