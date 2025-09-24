Better Home & Finance Holding Aktie mit Kursrutscht - -13,79 % - 24.09.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Better Home & Finance Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +456,60 % bestehen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Better Home & Finance Holding Aktie. Sie fällt um -13,79 % auf 50,00€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Better Home & Finance Holding Aktie damit um +178,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +288,16 %.

Better Home & Finance Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +178,30 % 1 Monat +288,16 % 3 Monate +456,60 %

Informationen zur Better Home & Finance Holding Aktie

Es gibt 9 Mio. Better Home & Finance Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 467,51 Mio. wert.

Better Home & Finance Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Better Home & Finance Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Better Home & Finance Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.