Baidu Aktie klettert deutlich - 24.09.2025

Die Baidu Aktie konnte bisher um +8,27 % auf 115,20€ zulegen. Das sind +8,80 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und KI-Technologien spezialisiert hat. Es bietet die Baidu-Suchmaschine, KI-gestützte Sprachassistenten, Cloud-Dienste und autonome Fahrtechnologien an. Als Marktführer in der Internetsuche in China konkurriert es mit Alibaba, Tencent und Google. Baidus Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittlichen KI-Technologien und Investitionen in autonomes Fahren.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Baidu einen Gewinn von +48,66 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Baidu Aktie damit um -5,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Baidu auf +36,71 %.

Baidu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,15 % 1 Monat +40,00 % 3 Monate +48,66 % 1 Jahr +36,37 %

Informationen zur Baidu Aktie

Es gibt 278 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,00 Mrd. wert.

Baidu Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.