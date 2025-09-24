Diginex Aktie explodiert - 24.09.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Diginex einen Gewinn von +168,65 % verbuchen.

Die Diginex Aktie konnte bisher um +7,00 % auf 13,760€ zulegen. Das sind +0,900 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +51,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +115,31 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +51,21 % 1 Monat +115,31 % 3 Monate +168,65 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,96 Mio. wert.

Der Kurs ist seit Ende August um rund 120 % gestiegen. Fundamentale Nachrichten gibt es nicht. Diginex ist Anbieter von digitalen Lösungen, die Unternehmen helfen, gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen effizienter einzuhalten, …

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.