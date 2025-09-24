    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex

    Besonders beachtet!

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diginex Aktie explodiert - 24.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher um +7,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.

    Besonders beachtet! - Diginex Aktie explodiert - 24.09.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Diginex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Die Diginex Aktie konnte bisher um +7,00 % auf 13,760 zulegen. Das sind +0,900  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Diginex einen Gewinn von +168,65 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +51,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +115,31 %.

    Diginex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +51,21 %
    1 Monat +115,31 %
    3 Monate +168,65 %

    Informationen zur Diginex Aktie

    Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,96 Mio. wert.

    DIGINEX LTD.: Aufwärtstrend oder Strohfeuer?


    Der Kurs ist seit Ende August um rund 120 % gestiegen. Fundamentale Nachrichten gibt es nicht. Diginex ist Anbieter von digitalen Lösungen, die Unternehmen helfen, gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen effizienter einzuhalten, …

    Diginex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diginex

    +5,13 %
    +51,21 %
    +115,31 %
    +168,65 %
    +118,63 %
    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Diginex Aktie explodiert - 24.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher um +7,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.