Axon Enterprise Aktie gerät unter starken Druck - 24.09.2025

Die Axon Enterprise Aktie notiert aktuell bei 620,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,08 % nachgegeben, was einem Verlust von -40,20 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Axon Enterprise Aktionäre einen Verlust von -2,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +4,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,31 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,59 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,22 % 1 Monat +0,50 % 3 Monate -2,73 % 1 Jahr +86,10 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,75 Mrd.EUR wert.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.