    Bloom Energy (A) - Aktie gerät unter Druck -14,31 % - 24.09.2025

    Am 24.09.2025 ist die Bloom Energy (A) Aktie, bisher, um -14,31 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bloom Energy (A) Aktie.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Bloom Energy ist ein Pionier in der Brennstoffzellentechnologie und bietet innovative Lösungen für saubere Energie. Mit der Bloom Box hat das Unternehmen eine markante Position im Energiemarkt eingenommen, wobei es sich durch seine Effizienz und Vielseitigkeit von der Konkurrenz abhebt.

    Bloom Energy (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bloom Energy (A) Aktie. Mit einer Performance von -14,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bloom Energy (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +225,89 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bloom Energy (A) Aktie damit um +4,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bloom Energy (A) +198,87 % gewonnen.

    Informationen zur Bloom Energy (A) Aktie

    Es gibt 234 Mio. Bloom Energy (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,99 Mrd. wert.

    Bloom Energy (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bloom Energy (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bloom Energy (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US0937121079WKN:A2JQTG



