    Leitindex ATX verliert knapp

    • Wiener Aktienmarkt schloss leicht im Minus bei ATX 4.635
    • Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland dämpfen Stimmung
    • Technologiewerte und Immobilien zeigen teils positive Trends
    Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX verliert knapp
    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch knapp im Minus aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX büßte zum Sitzungsende dünne 0,14 Prozent auf 4.635,11 Punkte ein, nachdem er im Späthandel die Abschläge etwas eingedämmte hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es kurz vor dem Ende einen Stimmungsaufschwung zu sehen und die Indizes verbuchten teilweise sogar Zuwächse.

    Enttäuschende Konjunkturnachrichten aus Deutschland lieferten kaum sichtbare Auswirkungen auf das Börsenparkett. Die Stimmung in der führenden europäischen Volkswirtschaft hat sich erstmals seit einem halben Jahr verschlechtert und der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Das Ifo-Geschäftsklima ist im September überraschend gesunken, nachdem Volkswirte im Vorfeld einen Anstieg erwartet hatten.

    Die Meldungslage am österreichischen Markt war wie am Vortag sehr dünn. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite lagen Neuigkeiten vor. Bei den im ATX schwergewichteten Bankenwerten gab es keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Die Aktionäre der Bawag mussten ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verloren 0,1 Prozent. Die Papiere der Erste Group schlossen hingegen mit plus 0,2 Prozent.

    Im Technologiebereich konnten die AT&S-Anteilsscheine um 1,8 Prozent zulegen. Die Frequentis-Titel zogen bei geringen Handelsumsätzen um 4,8 Prozent hoch. Unter den Immobilienwerten gewannen CPI Europe 1,8 Prozent an Wert. CA Immo wiesen ein Plus von 0,5 Prozent auf.

    Die Papiere des Ziegelherstellers Wienerberger sanken um 1,5 Prozent. Telekom Austria schwächten sich um 2,2 Prozent ab./ste/mik/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (24. September 2025, 19:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +9,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 868,30 Mio..

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
