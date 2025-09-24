Leitindex ATX verliert knapp

Enttäuschende Konjunkturnachrichten aus Deutschland lieferten kaum sichtbare Auswirkungen auf das Börsenparkett. Die Stimmung in der führenden europäischen Volkswirtschaft hat sich erstmals seit einem halben Jahr verschlechtert und der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung einen Dämpfer versetzt. Das Ifo-Geschäftsklima ist im September überraschend gesunken, nachdem Volkswirte im Vorfeld einen Anstieg erwartet hatten.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch knapp im Minus aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX büßte zum Sitzungsende dünne 0,14 Prozent auf 4.635,11 Punkte ein, nachdem er im Späthandel die Abschläge etwas eingedämmte hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es kurz vor dem Ende einen Stimmungsaufschwung zu sehen und die Indizes verbuchten teilweise sogar Zuwächse.

Die Meldungslage am österreichischen Markt war wie am Vortag sehr dünn. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite lagen Neuigkeiten vor. Bei den im ATX schwergewichteten Bankenwerten gab es keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. Die Aktionäre der Bawag mussten ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International verloren 0,1 Prozent. Die Papiere der Erste Group schlossen hingegen mit plus 0,2 Prozent.

Im Technologiebereich konnten die AT&S-Anteilsscheine um 1,8 Prozent zulegen. Die Frequentis-Titel zogen bei geringen Handelsumsätzen um 4,8 Prozent hoch. Unter den Immobilienwerten gewannen CPI Europe 1,8 Prozent an Wert. CA Immo wiesen ein Plus von 0,5 Prozent auf.

Die Papiere des Ziegelherstellers Wienerberger sanken um 1,5 Prozent. Telekom Austria schwächten sich um 2,2 Prozent ab./ste/mik/APA/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (24. September 2025, 19:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +9,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,21 %. Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 868,30 Mio.. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.



