Chemie & Pharma Summit
Auftakt mit Bundeskanzler Merz / Mut zu Reformen: Die Zeit drängt
Frankfurt/Main (ots) - Kriege, Handelskonflikte, Unsicherheit: Die
Weltwirtschaft schwächelt - und Deutschland droht das dritte Rezessionsjahr in
Folge. "Wir sind nominell noch die drittgrößte Volkswirtschaft, tatsächlich aber
längst Schlusslicht beim Wachstum unter den großen Industrienationen. Wie tief
sollen wir noch fallen, bis die Politik reagiert?", fragt Markus Steilemann,
Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), in Berlin. Zum Auftakt
des Branchengipfels mit Bundeskanzler Merz fordert der VCI-Präsident Mut zu
harten politischen Entscheidungen: "Strukturelle Reformen sind überfällig - egal
wie unbequem. Meine Botschaft an die Politik lautet: Hört auf zu streiten und
stellt euch der Verantwortung. Alles andere geht auf Kosten unseres Landes."
Die Lage ist alarmierend ernst: Arbeitslosigkeit über drei Millionen,
Insolvenzen auf Rekordkurs, die Chemie mit enttäuschenden Zahlen und historisch
niedriger Auslastung. "Wir müssen diesen Abwärtstrend jetzt stoppen. Die
Industrie steht am Abgrund", sagt Steilemann. Der VCI-Präsident hält die
bisherigen Schritte der Regierung bei Strom, Gas und Steuern für nicht
ausreichend: "Alles richtig. Alles gut. Aber damit allein kommt Deutschland
nicht wieder in die Spur. Die zweiten 100 Tage müssen zum Gamechanger werden."
Zögern hat aus Sicht des VCI einen sehr hohen Preis: Jobs gehen verloren,
Unternehmen schließen oder verlagern Investitionen ins Ausland.
Neben Bürokratie und Energiekosten gibt es eine 3. Großbaustelle am Standort -
die europäische Regulierung. Statt Innovationen zu fördern, bremst sie sie
zunehmend aus. Industrieemissionsrichtlinie, Emissionshandel,
Abwasserrichtlinie, Kreislaufwirtschaft oder das avisierte Chemikalienpaket -
all das droht zum Innovationskiller zu werden. Der VCI fordert: Schluss mit
zusätzlichen Belastungen, her mit einem Befreiungsschlag bei der bestehenden
Regulierung. Steilemann betont: "Ein Regelwerk darf kein Showstopper für
Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit sein. Beim Chemikalienpaket braucht es die
Aufmerksamkeit des Kanzlers - hier geht es um unsere 'license to operate' und
die Zukunft des Industriestandorts."
Bundeskanzler Friedrich Merz betonte in seiner Rede die Bedeutung der Branche:
"Auch in den Laboren und Produktionsstätten unserer Chemie- und Pharmaindustrie
entscheidet sich, ob Deutschland ein souveränes und ein innovatives
Industrieland bleibt - innovativ auch und gerade in der Forschung, Entwicklung
und mit seinen Produkten, die echten Fortschritt bedeuten, weil sie das Leben
der Menschen in der Welt besser machen."
Der VCI begrüßt, dass die Bundesregierung Innovation mit der Hightech-Agenda als
wichtiges Zukunftsthema priorisiert hat. 16,5 Milliarden Euro investiert die
Branche dieses Jahr in Forschung und Entwicklung - so viel wie nie. "Innovation
ist Deutschlands Markenzeichen - und Chemie und Pharma sind das Herzstück", sagt
Steilemann. "Unsere Branche ist Treiber von Wertschöpfung, Wachstum und
Beschäftigung. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieser Funke auf das ganze Land
überspringt."
Eine fortlaufend aktualisierte Auswahl an Fotos vom Chemie & Pharma Summit des
https://vci.canto.de/v/VCISummit2025BestOf
Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300
Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher
Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft,
der Wissenschaft und den Medien. 2024 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI
rund 240 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Pressekontakt:
VCI-Pressestelle:
Telefon: 069 2556-1496
E-Mail: mailto:presse@vci.de
Der VCI auf X und auf LinkedIn
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12523/6124740
OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI)
