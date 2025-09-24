Auftakt mit Bundeskanzler Merz / Mut zu Reformen: Die Zeit drängt

Frankfurt/Main (ots) - Kriege, Handelskonflikte, Unsicherheit: Die

Weltwirtschaft schwächelt - und Deutschland droht das dritte Rezessionsjahr in

Folge. "Wir sind nominell noch die drittgrößte Volkswirtschaft, tatsächlich aber

längst Schlusslicht beim Wachstum unter den großen Industrienationen. Wie tief

sollen wir noch fallen, bis die Politik reagiert?", fragt Markus Steilemann,

Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), in Berlin. Zum Auftakt

des Branchengipfels mit Bundeskanzler Merz fordert der VCI-Präsident Mut zu

harten politischen Entscheidungen: "Strukturelle Reformen sind überfällig - egal

wie unbequem. Meine Botschaft an die Politik lautet: Hört auf zu streiten und

stellt euch der Verantwortung. Alles andere geht auf Kosten unseres Landes."



Die Lage ist alarmierend ernst: Arbeitslosigkeit über drei Millionen,

Insolvenzen auf Rekordkurs, die Chemie mit enttäuschenden Zahlen und historisch

niedriger Auslastung. "Wir müssen diesen Abwärtstrend jetzt stoppen. Die

Industrie steht am Abgrund", sagt Steilemann. Der VCI-Präsident hält die

bisherigen Schritte der Regierung bei Strom, Gas und Steuern für nicht

ausreichend: "Alles richtig. Alles gut. Aber damit allein kommt Deutschland

nicht wieder in die Spur. Die zweiten 100 Tage müssen zum Gamechanger werden."

Zögern hat aus Sicht des VCI einen sehr hohen Preis: Jobs gehen verloren,

Unternehmen schließen oder verlagern Investitionen ins Ausland.





Neben Bürokratie und Energiekosten gibt es eine 3. Großbaustelle am Standort -

die europäische Regulierung. Statt Innovationen zu fördern, bremst sie sie

zunehmend aus. Industrieemissionsrichtlinie, Emissionshandel,

Abwasserrichtlinie, Kreislaufwirtschaft oder das avisierte Chemikalienpaket -

all das droht zum Innovationskiller zu werden. Der VCI fordert: Schluss mit

zusätzlichen Belastungen, her mit einem Befreiungsschlag bei der bestehenden

Regulierung. Steilemann betont: "Ein Regelwerk darf kein Showstopper für

Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit sein. Beim Chemikalienpaket braucht es die

Aufmerksamkeit des Kanzlers - hier geht es um unsere 'license to operate' und

die Zukunft des Industriestandorts."



Bundeskanzler Friedrich Merz betonte in seiner Rede die Bedeutung der Branche:

"Auch in den Laboren und Produktionsstätten unserer Chemie- und Pharmaindustrie

entscheidet sich, ob Deutschland ein souveränes und ein innovatives

Industrieland bleibt - innovativ auch und gerade in der Forschung, Entwicklung

und mit seinen Produkten, die echten Fortschritt bedeuten, weil sie das Leben

der Menschen in der Welt besser machen."



Der VCI begrüßt, dass die Bundesregierung Innovation mit der Hightech-Agenda als

wichtiges Zukunftsthema priorisiert hat. 16,5 Milliarden Euro investiert die

Branche dieses Jahr in Forschung und Entwicklung - so viel wie nie. "Innovation

ist Deutschlands Markenzeichen - und Chemie und Pharma sind das Herzstück", sagt

Steilemann. "Unsere Branche ist Treiber von Wertschöpfung, Wachstum und

Beschäftigung. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieser Funke auf das ganze Land

überspringt."



Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300

Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher

Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft,

der Wissenschaft und den Medien. 2024 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI

rund 240 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.



