    Auftakt mit Bundeskanzler Merz / Mut zu Reformen: Die Zeit drängt

    Frankfurt/Main (ots) - Kriege, Handelskonflikte, Unsicherheit: Die
    Weltwirtschaft schwächelt - und Deutschland droht das dritte Rezessionsjahr in
    Folge. "Wir sind nominell noch die drittgrößte Volkswirtschaft, tatsächlich aber
    längst Schlusslicht beim Wachstum unter den großen Industrienationen. Wie tief
    sollen wir noch fallen, bis die Politik reagiert?", fragt Markus Steilemann,
    Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), in Berlin. Zum Auftakt
    des Branchengipfels mit Bundeskanzler Merz fordert der VCI-Präsident Mut zu
    harten politischen Entscheidungen: "Strukturelle Reformen sind überfällig - egal
    wie unbequem. Meine Botschaft an die Politik lautet: Hört auf zu streiten und
    stellt euch der Verantwortung. Alles andere geht auf Kosten unseres Landes."

    Die Lage ist alarmierend ernst: Arbeitslosigkeit über drei Millionen,
    Insolvenzen auf Rekordkurs, die Chemie mit enttäuschenden Zahlen und historisch
    niedriger Auslastung. "Wir müssen diesen Abwärtstrend jetzt stoppen. Die
    Industrie steht am Abgrund", sagt Steilemann. Der VCI-Präsident hält die
    bisherigen Schritte der Regierung bei Strom, Gas und Steuern für nicht
    ausreichend: "Alles richtig. Alles gut. Aber damit allein kommt Deutschland
    nicht wieder in die Spur. Die zweiten 100 Tage müssen zum Gamechanger werden."
    Zögern hat aus Sicht des VCI einen sehr hohen Preis: Jobs gehen verloren,
    Unternehmen schließen oder verlagern Investitionen ins Ausland.

    Neben Bürokratie und Energiekosten gibt es eine 3. Großbaustelle am Standort -
    die europäische Regulierung. Statt Innovationen zu fördern, bremst sie sie
    zunehmend aus. Industrieemissionsrichtlinie, Emissionshandel,
    Abwasserrichtlinie, Kreislaufwirtschaft oder das avisierte Chemikalienpaket -
    all das droht zum Innovationskiller zu werden. Der VCI fordert: Schluss mit
    zusätzlichen Belastungen, her mit einem Befreiungsschlag bei der bestehenden
    Regulierung. Steilemann betont: "Ein Regelwerk darf kein Showstopper für
    Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit sein. Beim Chemikalienpaket braucht es die
    Aufmerksamkeit des Kanzlers - hier geht es um unsere 'license to operate' und
    die Zukunft des Industriestandorts."

    Bundeskanzler Friedrich Merz betonte in seiner Rede die Bedeutung der Branche:
    "Auch in den Laboren und Produktionsstätten unserer Chemie- und Pharmaindustrie
    entscheidet sich, ob Deutschland ein souveränes und ein innovatives
    Industrieland bleibt - innovativ auch und gerade in der Forschung, Entwicklung
    und mit seinen Produkten, die echten Fortschritt bedeuten, weil sie das Leben
    der Menschen in der Welt besser machen."

    Der VCI begrüßt, dass die Bundesregierung Innovation mit der Hightech-Agenda als
    wichtiges Zukunftsthema priorisiert hat. 16,5 Milliarden Euro investiert die
    Branche dieses Jahr in Forschung und Entwicklung - so viel wie nie. "Innovation
    ist Deutschlands Markenzeichen - und Chemie und Pharma sind das Herzstück", sagt
    Steilemann. "Unsere Branche ist Treiber von Wertschöpfung, Wachstum und
    Beschäftigung. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieser Funke auf das ganze Land
    überspringt."

    Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300
    Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher
    Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft,
    der Wissenschaft und den Medien. 2024 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI
    rund 240 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter.

