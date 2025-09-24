Marktgeflüster
Fallen jetzt Gold und Aktienmärkte gemeinsam? Parallelen zu 2020!
Gold ist an der oberen Kante eines Aufwärtstrendkanals - die Aktienmärkte wiederholen ein Muster aus dem Jahr 2020
Fallen Gold und die Aktienmärkte in den USA demnächst gemeinsam? Charttechnisch spricht einiges dafür: Gold ist an der oberen Kante eines Aufwärtstrendkanals angekommen und ist stark überkauft. Die Aktienmärkte aber, das hat Gareth Soloway eindrucksvoll gezeigt, wiederholen ein Muster aus dem Jahr 2020: damals sorgte Corona für einen herben Abverkauf, dann eine extreme Rally mit neuen Allzeithochs - bevor dann eine 10%-Korrektur einsetzte. In diesem Jahr erlebten wie einen ähnlichen Einbruch durch den "Liberation Day" von Donald Trump - dann die extreme Rallys mit neuen Allzeithochs. Die Rally 2025 ist eine Spiegelung der Post-Corona-Rally. Wiederholt sich dieses Muster mit der 10%-Korrektur auch in 2025?
Hinweise aus Video:
1. US-Aktienmärkte vor 10%-Korrektur – und Gold vor Rückschlag?
2. Russland: Finanzkrise – mehr Steuern oder mehr neue Schulden?
