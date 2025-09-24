    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Fallen jetzt Gold und Aktienmärkte gemeinsam? Parallelen zu 2020!

    Gold ist an der oberen Kante eines Aufwärtstrendkanals - die Aktienmärkte wiederholen ein Muster aus dem Jahr 2020

    Fallen Gold und die Aktienmärkte in den USA demnächst gemeinsam? Charttechnisch spricht einiges dafür: Gold ist an der oberen Kante eines Aufwärtstrendkanals angekommen und ist stark überkauft. Die Aktienmärkte aber, das hat Gareth Soloway eindrucksvoll gezeigt, wiederholen ein Muster aus dem Jahr 2020: damals sorgte Corona für einen herben Abverkauf, dann eine extreme Rally mit neuen Allzeithochs - bevor dann eine 10%-Korrektur einsetzte. In diesem Jahr erlebten wie einen ähnlichen Einbruch durch den "Liberation Day" von Donald Trump - dann die extreme Rallys mit neuen Allzeithochs. Die Rally 2025 ist eine Spiegelung der Post-Corona-Rally. Wiederholt sich dieses Muster mit der 10%-Korrektur auch in 2025?

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.116,52€
    Basispreis
    15,55
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.251,20€
    Basispreis
    16,06
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. US-Aktienmärkte vor 10%-Korrektur – und Gold vor Rückschlag?

    2. Russland: Finanzkrise – mehr Steuern oder mehr neue Schulden?

     

    Das Video "Fallen jetzt Gold und Aktienmärkte gemeinsam? Parallelen zu 2020!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Fallen jetzt Gold und Aktienmärkte gemeinsam? Parallelen zu 2020! Fallen Gold und die Aktienmärkte in den USA demnächst gemeinsam? Charttechnisch spricht einiges dafür