Börsen Update USA - 24.09. - US Tech 100 schwach -0,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.129,86 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,20 %, Unitedhealth Group +2,12 %, Walt Disney +1,99 %, McDonald's +1,58 %, Johnson & Johnson +1,01 %

Flop-Werte: Amgen -1,25 %, Goldman Sachs Group -0,78 %, Caterpillar -0,56 %, Apple -0,50 %, IBM -0,40 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.469,55 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Marvell Technology +9,88 %, Intel +5,81 %, Ross Stores +3,86 %, Tesla +3,76 %, Diamondback Energy +3,76 %

Flop-Werte: Axon Enterprise -7,87 %, Micron Technology -5,07 %, Synopsys -3,97 %, Take-Two Interactive Software -3,46 %, Electronic Arts -2,47 %

Der S&P 500 steht bei 6.630,29 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +6,62 %, Centene +6,48 %, The Mosaic +5,98 %, Intel +5,81 %, Molina Healthcare +5,44 %

Flop-Werte: Freeport-McMoRan -16,27 %, Axon Enterprise -7,87 %, Te Connectivity -6,11 %, Micron Technology -5,07 %, KKR -4,74 %