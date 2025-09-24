    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Commerzbank Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 24.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher um +4,28 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Sie steigt um +4,28 % auf 32,31. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Commerzbank Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,00 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um -2,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +97,99 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,94 %
    1 Monat -14,97 %
    3 Monate +9,00 %
    1 Jahr +108,86 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm der Commerzbank über 1 Milliarde Euro, das als positiv für die Kursentwicklung angesehen wird. Nutzer spekulieren über die Auswirkungen auf die Stimmrechte der Unicredit und sehen die aktuelle Marktsituation als mögliche Einstiegschance. Es gibt sowohl Optimismus hinsichtlich der fundamentalen Daten als auch Bedenken über die allgemeine Marktentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,43 Mrd.EUR wert.

    Dax bleibt antriebslos - 'Motor stottert'


    Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch etwas zugelegt, ist aber ohne Schwung geblieben. "Der Motor im Maschinenraum des Dax stottert weiter", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Rally-Versuche seien Fehlzündungen, während …

    Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX steigen, US-Märkte schwächeln


    Während die deutschen Indizes heute im Aufwind sind, kämpfen die US-amerikanischen mit Verlusten. Der DAX und MDAX zeigen Stärke, während der Dow Jones und S&P 500 nachgeben. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

    Dax legt zu - Zalando und Rheinmetall vorn


    Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.667 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start drehte …

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    +3,81 %
    -3,20 %
    -14,66 %
    +8,61 %
    +107,59 %
    +298,20 %
    +660,71 %
    +225,64 %
    -65,07 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

