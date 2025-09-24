    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der große, konsolidierte und margenträchtige Reifenmarkt für den Bergbaueinsatz, den sich Michelin und Bridgestone großteils aufteilten, dürfte seinen Tiefpunkt nahezu erreicht haben, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Volumina zögen wieder an./gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:10 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 56,90EUR auf Tradegate (24. September 2025, 20:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00, was eine Steigerung von +41,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der große, konsolidierte und margenträchtige Reifenmarkt für den Bergbaueinsatz, den sich Michelin und Bridgestone großteils aufteilten, dürfte seinen …