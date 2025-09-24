JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der große, konsolidierte und margenträchtige Reifenmarkt für den Bergbaueinsatz, den sich Michelin und Bridgestone großteils aufteilten, dürfte seinen Tiefpunkt nahezu erreicht haben, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Volumina zögen wieder an./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 56,90EUR auf Tradegate (24. September 2025, 20:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



