    JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem beruhigenden zweiten Quartal erwarte der Medizintechnikkonzern im dritten Quartal eine weitere Verbesserung, schrieb Julien Dormois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November. Er geht von einem organischen Umsatzwachstum über der Jahreszielmarke aus. Die Margen dürften höher als im ersten Halbjahr ausfallen, aber im Jahresvergleich nicht zulegen. Die Bewertung der Aktie erscheine fair./gl/men

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 23,29EUR auf Tradegate (24. September 2025, 19:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Julien Dormois
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


