    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weitere Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen verzeichnen erneut Verluste am Mittwoch.
    • Dow Jones und S&P 500 fallen um 0,37 und 0,41 %.
    • Micron und Oracle verlieren stark, Alibaba steigt 8,3 %.
    Aktien New York - Weitere Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer durchwachsenen Eröffnung erneut Verluste verzeichnet. Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,37 Prozent tiefer bei 46.120,06 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,41 Prozent auf 6.629,30 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,47 Prozent auf 24.465,00 Punkte nach unten.

    Bereits am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Kasse gemacht. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zudem bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets schrieb.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.000,00€
    Basispreis
    31,03
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.249,62€
    Basispreis
    33,56
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könnte die Kursrally aber weitergehen.

    Unter den Einzelwerten stach Micron mit einem Minus von 3,6 Prozent auf 160,44 US-Dollar heraus. Trotz eines optimistischen Ausblicks des Chipherstellers auf das laufende Quartal versilberten die Anleger nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien die aufgelaufenen Kursgewinne. Am vergangenen Donnerstag hatten sie mit 170,45 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Micron berichtete über eine hohe Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI).

    Für Oracle ging es um weitere 3,4 Prozent bergab. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will wegen der geplanten Investitionen im KI-Bereich Anleihen im Wert von 15 Milliarden Dollar ausgeben. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Aktienkurs schon um mehr als 80 Prozent zugelegt.

    Bei Freeport-McMoRan mussten die Anleger zur Wochenmitte einen Kurseinbruch von 16,5 Prozent verkraften. Der Bergbaukonzern meldete einen Unglücksfall in der indonesischen Grasberg-Mine, wo deshalb die Produktion gestoppt wurde. Zudem senkte das Unternehmen seine Absatzprognose für das dritte Quartal.

    Dagegen sprangen die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba um 8,3 Prozent hoch. Der Chef des chinesischen Amazon -Konkurrenten hatte höhere Investitionen in Künstliche Intelligenz in Aussicht gestellt.

    Ansonsten bewegten Analystenaussagen die Kurse. Für Titel des Softwareanbieters Adobe ging es um 3 Prozent abwärts, nachdem die US-Bank Morgan Stanley sie auf "Equal-Weight" abgestuft hatte.

    Die Aktien des Autobauers General Motors zogen indes um 1,8 Prozent an, nachdem die Schweizer Großbank UBS eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte./gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alibaba Group Aktie

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 299,2 auf Tradegate (24. September 2025, 20:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alibaba Group Aktie um +5,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alibaba Group bezifferte sich zuletzt auf 361,50 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Weitere Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer durchwachsenen Eröffnung erneut Verluste verzeichnet. Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,37 Prozent tiefer bei 46.120,06 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,41 Prozent auf …