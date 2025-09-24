Hyundai Mobis beschleunigt die Umsetzung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
Hyundai Mobis (KRX 012330) hat neue Ziele zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen für 2030 festgelegt und dafür die Genehmigung der Science
Based Targets Initiative (SBTi) erhalten. Dies ist das Ergebnis der Vorlage und
umfassenden Darlegung erreichbarer Reduktionsziele und Umsetzungsmethoden für
die nächsten fünf Jahre durch das Unternehmen.
Der mittel- bis langfristige Plan von Hyundai Mobis zur Reduzierung von
Treibhausgasen steht im Einklang mit den verschärften Nachhaltigkeitsrichtlinien
in Korea und verschiedenen Ländern weltweit. Durch die Erfüllung dieser
wesentlichen Voraussetzung für globale Aufträge kann das Unternehmen nun
positive Auswirkungen auf seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Mobilität
erwarten.
Hyundai Mobis gab am 24. bekannt, dass seine Ziele zur Reduzierung von
Treibhausgasen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
Die SBTi ist eine globale Organisation, die gemeinsam vom Carbon Disclosure
Project (CDP), dem UN Global Compact (UNGC) und anderen gegründet wurde. Sie
überprüft wissenschaftlich die Treibhausgasreduktionsziele von Unternehmen auf
der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens.
Hyundai Mobis erhielt die Genehmigung für seine Treibhausgasreduktionsziele bis
2030, ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Erreichung der CO2-Neutralität bis
2045. Die Reduktionspläne des Unternehmens für seine nationalen und
internationalen Standorte sowie für die Lieferkette wurden gleichzeitig geprüft
und genehmigt. Infolgedessen wird die Reduzierung der Treibhausgasemissionen von
Hyundai Mobis in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 46 % unter dem
Basiswert von 2019 liegen, was einer fast 50-prozentigen Verringerung der
Emissionen entspricht.
Durch diese Überprüfung sicherte sich Hyundai Mobis die Genehmigung für sein
kurzfristiges Ziel, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen
