    Hyundai Mobis beschleunigt die Umsetzung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Hyundai Mobis hat die SBTi-Zulassung für sein Ziel für 2030 erhalten, die
    Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2019 um fast die Hälfte (46 %) zu
    reduzieren
    - Dies dürfte sich positiv auf die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
    auswirken, einschließlich der Erfüllung der Förderkriterien für
    Elektrofahrzeuge in Großbritannien.
    - Das Unternehmen treibt die Umstellung auf erneuerbare Energien (RE100) voran,
    indem es Solarenergie in seinen nationalen und internationalen Werken
    installiert und seine Aktivitäten zur Unterstützung der Systematisierung des
    Treibhausgasmanagements für Partner verstärkt.

    Hyundai Mobis (KRX 012330) hat neue Ziele zur Reduzierung der
    Treibhausgasemissionen für 2030 festgelegt und dafür die Genehmigung der Science
    Based Targets Initiative (SBTi) erhalten. Dies ist das Ergebnis der Vorlage und
    umfassenden Darlegung erreichbarer Reduktionsziele und Umsetzungsmethoden für
    die nächsten fünf Jahre durch das Unternehmen.

    Der mittel- bis langfristige Plan von Hyundai Mobis zur Reduzierung von
    Treibhausgasen steht im Einklang mit den verschärften Nachhaltigkeitsrichtlinien
    in Korea und verschiedenen Ländern weltweit. Durch die Erfüllung dieser
    wesentlichen Voraussetzung für globale Aufträge kann das Unternehmen nun
    positive Auswirkungen auf seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Mobilität
    erwarten.

    Hyundai Mobis gab am 24. bekannt, dass seine Ziele zur Reduzierung von
    Treibhausgasen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

    Die SBTi ist eine globale Organisation, die gemeinsam vom Carbon Disclosure
    Project (CDP), dem UN Global Compact (UNGC) und anderen gegründet wurde. Sie
    überprüft wissenschaftlich die Treibhausgasreduktionsziele von Unternehmen auf
    der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens.

    Hyundai Mobis erhielt die Genehmigung für seine Treibhausgasreduktionsziele bis
    2030, ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Erreichung der CO2-Neutralität bis
    2045. Die Reduktionspläne des Unternehmens für seine nationalen und
    internationalen Standorte sowie für die Lieferkette wurden gleichzeitig geprüft
    und genehmigt. Infolgedessen wird die Reduzierung der Treibhausgasemissionen von
    Hyundai Mobis in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 46 % unter dem
    Basiswert von 2019 liegen, was einer fast 50-prozentigen Verringerung der
    Emissionen entspricht.

    Durch diese Überprüfung sicherte sich Hyundai Mobis die Genehmigung für sein
    kurzfristiges Ziel, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen
    Seite 1 von 2 




