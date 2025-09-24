Hyundai Mobis beschleunigt die Umsetzung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Hyundai Mobis hat die SBTi-Zulassung für sein Ziel für 2030 erhalten, die

Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2019 um fast die Hälfte (46 %) zu

reduzieren

- Dies dürfte sich positiv auf die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens

auswirken, einschließlich der Erfüllung der Förderkriterien für

Elektrofahrzeuge in Großbritannien.

- Das Unternehmen treibt die Umstellung auf erneuerbare Energien (RE100) voran,

indem es Solarenergie in seinen nationalen und internationalen Werken

installiert und seine Aktivitäten zur Unterstützung der Systematisierung des

Treibhausgasmanagements für Partner verstärkt.



Hyundai Mobis (KRX 012330) hat neue Ziele zur Reduzierung der

Treibhausgasemissionen für 2030 festgelegt und dafür die Genehmigung der Science

Based Targets Initiative (SBTi) erhalten. Dies ist das Ergebnis der Vorlage und

umfassenden Darlegung erreichbarer Reduktionsziele und Umsetzungsmethoden für

Treibhausgasen steht im Einklang mit den verschärften Nachhaltigkeitsrichtlinien

in Korea und verschiedenen Ländern weltweit. Durch die Erfüllung dieser

wesentlichen Voraussetzung für globale Aufträge kann das Unternehmen nun

positive Auswirkungen auf seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Mobilität

erwarten.



Hyundai Mobis gab am 24. bekannt, dass seine Ziele zur Reduzierung von

Treibhausgasen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.



Die SBTi ist eine globale Organisation, die gemeinsam vom Carbon Disclosure

Project (CDP), dem UN Global Compact (UNGC) und anderen gegründet wurde. Sie

überprüft wissenschaftlich die Treibhausgasreduktionsziele von Unternehmen auf

der Grundlage des Pariser Klimaschutzabkommens.



Hyundai Mobis erhielt die Genehmigung für seine Treibhausgasreduktionsziele bis

2030, ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Erreichung der CO2-Neutralität bis

2045. Die Reduktionspläne des Unternehmens für seine nationalen und

internationalen Standorte sowie für die Lieferkette wurden gleichzeitig geprüft

und genehmigt. Infolgedessen wird die Reduzierung der Treibhausgasemissionen von

Hyundai Mobis in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 46 % unter dem

Basiswert von 2019 liegen, was einer fast 50-prozentigen Verringerung der

Emissionen entspricht.



Durch diese Überprüfung sicherte sich Hyundai Mobis die Genehmigung für sein

kurzfristiges Ziel, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





