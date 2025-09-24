'Datenschatz' aus Israel gewonnen

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Geheimdienst ist nach eigenen Aussagen in den Besitz sensibler Informationen aus Israel gelangt. Zu dem "Datenschatz" gehörten Informationen über israelische Waffenprojekte, die Atomanlage bei Dimona sowie Listen von an den Programmen beteiligten Wissenschaftlern, hieß es in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Sendung.

Irans Geheimdienstminister Ismail Chatib erklärte: "Das ins Land überführte Archiv umfasst Millionen Seiten unterschiedlicher und wertvoller Informationen über das zionistische Regime (Israel)." Seiner Darstellung zufolge waren Agenten auch in der Lage, Informationen über Israels Atomwaffenprogramm zu gewinnen.