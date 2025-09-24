Xcel Energy Aktie auf Höhenflug - 24.09.2025

Die Xcel Energy Aktie konnte bisher um +7,07 % auf 65,54€ zulegen. Das sind +4,33 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Xcel Energy ist ein führendes US-Energieunternehmen, das Strom und Gas bereitstellt. Es bedient über 3,7 Millionen Strom- und 2,1 Millionen Erdgaskunden in acht Bundesstaaten. Hauptkonkurrenten sind Duke Energy und NextEra Energy. Xcel Energy hebt sich durch seine starken Investitionen in erneuerbare Energien und das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Xcel Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +5,29 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Xcel Energy Aktie damit um +1,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xcel Energy auf -4,98 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Xcel Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,85 % 1 Monat -2,23 % 3 Monate +5,29 % 1 Jahr +7,62 %

Informationen zur Xcel Energy Aktie

Es gibt 591 Mio. Xcel Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,62 Mrd.EUR wert.

To resolve outstanding litigation related to the 2021 Marshall Fire, Xcel Energy, Qwest Corporation (“Qwest”), and Teleport Communications America, LLC (together with Qwest, the “telecom defendants”) have reached agreements in principle to settle …

Xcel Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xcel Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xcel Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.