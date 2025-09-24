Devisen
Euro schwächelt - Ifo-Geschäftsklima enttäuscht
- Euro unter Druck durch schwache Konjunkturdaten.
- Ifo-Geschäftsklima im September schlechter als erwartet.
- EZB-Leitzinsen könnten durch Ifo-Daten sinken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch von schwachen deutschen Konjunkturdaten etwas unter Druck gesetzt worden. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1732 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1756 (Dienstag: 1,1793) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8506 (0,8479) Euro gekostet.
Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima hat sich im September eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. Die Unternehmen bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.
"Die Industrie leidet unter den Zolleffekten und stärkerer Konkurrenz aus China", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Die Aufschwungshoffnungen der angekündigten Wirtschaftsreformen sind verpufft."
Die Erwartungen, dass die EZB bald erneut die Leitzinsen senken könnte, sind noch gering. Diese dürften aber nach Einschätzung der Helaba durch die schwachen Ifo-Daten tendenziell gestärkt werden. Dies belastete den Euro./jsl/gl/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092