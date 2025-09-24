Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 24.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Marvell Technology
Tagesperformance: +8,69 %
Platz 1
Performance 1M: +0,47 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,62 %
Platz 2
Performance 1M: +0,50 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +7,98 %
Platz 3
Performance 1M: -2,23 %
Intel
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 4
Performance 1M: +17,12 %
Tesla
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 5
Performance 1M: +23,91 %
Synopsys
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 6
Performance 1M: -19,33 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 7
Performance 1M: +41,53 %
Ross Stores
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 8
Performance 1M: -1,80 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 9
Performance 1M: -17,01 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 10
Performance 1M: +6,39 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 11
Performance 1M: +8,87 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 12
Performance 1M: +1,61 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 13
Performance 1M: -7,27 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 14
Performance 1M: +1,84 %
Electronic Arts
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 15
Performance 1M: +0,85 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 16
Performance 1M: -1,64 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 17
Performance 1M: -12,34 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 18
Performance 1M: +8,86 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 19
Performance 1M: +30,48 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 20
Performance 1M: +4,13 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 21
Performance 1M: -0,05 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 22
Performance 1M: -6,58 %
