Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -15,88 %
Platz 1
Performance 1M: +4,33 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,76 %
Platz 2
Performance 1M: +0,50 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +7,92 %
Platz 3
Performance 1M: -2,23 %
The Mosaic
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 4
Performance 1M: +3,63 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +6,44 %
Platz 5
Performance 1M: -0,89 %
Centene
Tagesperformance: +6,44 %
Platz 6
Performance 1M: +11,07 %
Te Connectivity
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 7
Performance 1M: +6,27 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 8
Performance 1M: +4,69 %
Intel
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 9
Performance 1M: +17,12 %
EQT
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 10
Performance 1M: -1,87 %
KKR
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 11
Performance 1M: +3,10 %
Tesla
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 12
Performance 1M: +23,91 %
Quanta Services
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 13
Performance 1M: +1,91 %
Synopsys
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 14
Performance 1M: -19,33 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 15
Performance 1M: +1,87 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 16
Performance 1M: +41,53 %
Ross Stores
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 17
Performance 1M: -1,80 %
Phillips 66
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 18
Performance 1M: +0,98 %
eBay
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 19
Performance 1M: -9,22 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 20
Performance 1M: -17,01 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 21
Performance 1M: +4,10 %
Jabil
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 22
Performance 1M: +11,14 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 23
Performance 1M: +7,55 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 24
Performance 1M: +10,09 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 25
Performance 1M: +5,21 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 26
Performance 1M: +6,39 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 27
Performance 1M: +8,87 %
Williams Companies
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 28
Performance 1M: +6,95 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 29
Performance 1M: -17,27 %
Blackstone
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 30
Performance 1M: +7,81 %
Electronic Arts
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 31
Performance 1M: +0,85 %
Kenvue
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 32
Performance 1M: -19,55 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 33
Performance 1M: +7,89 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 34
Performance 1M: -4,37 %
Motorola Solutions
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 35
Performance 1M: +1,28 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 36
Performance 1M: -7,60 %
DuPont de Nemours
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 37
Performance 1M: -0,14 %
Emcor Group
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 38
Performance 1M: +5,15 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 39
Performance 1M: +30,48 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 40
Performance 1M: -1,42 %
