TruMerit und EnGen wollen in Zusammenarbeit im Ausland ausgebildeten Gesundheitsfachkräften Englischkenntnisse vermitteln, sodass sie für Erfolg bei der Arbeit und im Alltag aufgestellt sind

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 24. September 2025 / TruMerit, ein führender Anbieter im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen weltweit, arbeitet mit EnGen, einem auf Arbeitskräfte zugeschnittenen Anbieter von Englischkursen, zusammen, um im Ausland ausgebildete Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, die Sprachkenntnisse aufzubauen, die sie benötigen, um in englischsprachigen Arbeitsumgebungen erfolgreich zu sein und sich in ihrer neuen Umgebung entfalten zu können.

Zugehöriges Bild

Diese neue Zusammenarbeit ermöglicht es aktuellen und früheren Antragstellern für die Zeugnisbewertungsdienste von TruMerit, einen individuellen Zugang zu EnGens Plattform und modernen Tools für den Aufbau von Englischkenntnissen zu erwerben. Durch gezielte, berufsspezifische Englischkurse stärken die Lernenden ihr Selbstvertrauen, verbessern ihre Arbeitsleistung und bereiten sich auf nachgefragte Rollen in Gesundheitssystemen vor, die mit einem kritischen Personalmangel konfrontiert sind.

EnGens innovativer Ansatz verbindet bedarfsorientierten, KI-gestützten Unterricht mit menschlicher Unterstützung, darunter Live-Online-Gruppenworkshops und Coaching. Die Lösung stattet erwerbstätige Erwachsene mit den Englischkenntnissen aus, die sie für bestimmte Jobs und Karrierewege benötigen, einschließlich Positionen im Gesundheitswesen. Bessere Englischkenntnisse helfen ihnen nicht nur, sich auf die erforderlichen Sprachprüfungen und Lizenzprüfungen vorzubereiten, sondern auch, ihre Karriere zu beschleunigen und sich am Arbeitsplatz und in der Gemeinschaft in ihrem neuen Heimatsland zurecht zu finden.

Da jedes Jahr Tausende von im Ausland ausgebildeten Pflegekräften und branchenverwandten Fachkräften in die USA kommen, um den Personalmangel im Gesundheitswesen auszugleichen, sind eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ein entscheidender Vorteil, der eine bessere Zusammenarbeit, Patientenversorgung und insgesamt bessere Ergebnisse ermöglicht. Neben der Überprüfung ihrer Ausbildung und Lizenzierung in ihren Heimatländern - Dienstleistungen, die TruMerit bereits anbietet -erfordert das US-Einwanderungsgesetz einen Nachweis von Englischkenntnissen, um eine klare Kommunikation zwischen den Gesundheitsteams und die Patientensicherheit zu gewährleisten.