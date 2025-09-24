NORMA Group Aktie mit Kurseinbruch - 24.09.2025

Die NORMA Group Aktie ist bisher um -4,30 % auf 15,150€ gefallen. Das sind -0,680 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NORMA Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,47 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die NORMA Group Aktie damit um -8,23 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NORMA Group +5,89 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,23 % 1 Monat -6,44 % 3 Monate +20,47 % 1 Jahr +5,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NORMA Group Aktie, die nach einem Rückgang bei 15 Euro verharrt. Anleger erwarten eine Sonderdividende und Aktienrückkäufe, die den Kurs über 20 Euro treiben könnten. Gleichzeitig gibt es Bedenken bezüglich der EBIT-Marge und der Notwendigkeit von Restrukturierungen. Die Marktkapitalisierung wird als niedrig eingeschätzt, was auf eine mögliche Unterbewertung hinweist. Kritische Stimmen thematisieren zudem die Auswirkungen von Steuern und Transaktionskosten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 486,22 Mio.EUR wert.

Die Profitabilitäts- und Nachfragesorgen der Anleger sind am Mittwoch in der Autobranche nicht abgerissen. Für etwas Erleichterung sorgte aber, dass böse Überraschungen bei den US-Einfuhrzöllen auf Autos aus der Europäischen Union ausblieben. Einige …

Während die deutschen Indizes heute im Aufwind sind, kämpfen die US-amerikanischen mit Verlusten. Der DAX und MDAX zeigen Stärke, während der Dow Jones und S&P 500 nachgeben. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer.

Die Profitabilitäts- und Nachfragesorgen der Anleger reißen am Mittwoch in der Autobranche nicht ab. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts wurde am Nachmittag mit einem Abschlag von 1,6 Prozent zum Schlusslicht unter den europäischen …

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.