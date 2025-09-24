Aktien New York Schluss
Weitere Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd
- US-Börsen verzeichnen moderate Verluste am Mittwoch.
- Dow Jones schloss 0,37% tiefer bei 46.121,28 Punkten.
- Anleger machen Kasse vor drohendem Shutdown.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einer durchwachsenen Eröffnung letztlich moderate Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,37 Prozent tiefer bei 46.121,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 6.637,97 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 24.503,57 Punkte nach unten.
Bereits am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Kasse gemacht. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zudem bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets schrieb.
Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könnte die Kursrally aber weitergehen.
Unter den Einzelwerten stach Micron mit einem Minus von 2,8 Prozent auf 161,71 US-Dollar heraus. Micron berichtete zwar von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI). Trotz eines optimistischen Ausblicks des Chipherstellers auf das laufende Quartal versilberten die Anleger nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien jedoch aufgelaufene Kursgewinne. Am vergangenen Donnerstag hatten die Titel mit 170,45 Dollar ein Rekordhoch erreicht.
Für Oracle ging es um weitere 1,7 Prozent bergab. Der Unternehmenssoftware-Spezialist will wegen der geplanten Investitionen im KI-Bereich Anleihen im Wert von 15 Milliarden Dollar ausgeben. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Aktienkurs schon um mehr als 80 Prozent zugelegt.
Bei Freeport-McMoRan mussten die Anleger zur Wochenmitte einen Kurseinbruch von 17 Prozent verkraften. Der Bergbaukonzern meldete einen Unglücksfall in der indonesischen Grasberg-Mine, wo deshalb die Produktion gestoppt wurde. Zudem senkte das Unternehmen seine Absatzprognose für das dritte Quartal.
Dagegen sprangen die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba um 8,2 Prozent hoch. Der Chef des chinesischen Amazon -Konkurrenten hatte höhere Investitionen in Künstliche Intelligenz in Aussicht gestellt.
Intel -Papiere sprangen in den letzten Handelsminuten um bis zu 8 Prozent hoch und behaupteten letztlich ein Plus von 6,4 Prozent. Kreisen zufolge hat der kriselnde Chipkonzern bei dem iPhone-Hersteller Apple für Investitionen geworben, um seine Geschäfte wieder in Schwung zu bringen. Vergangene Woche hatte bereits der KI-Chip-Spezialist Nvidia mit Investitionen über 5 Milliarden Dollar bei Intel Schlagzeilen gemacht.
Ansonsten bewegten Analystenaussagen die Kurse. Für Titel des Softwareanbieters Adobe ging es um 2,4 Prozent abwärts, nachdem die US-Bank Morgan Stanley sie auf "Equal-Weight" abgestuft hatte.
Die Aktien des Autobauers General Motors zogen indes um 2,3 Prozent an, nachdem die Schweizer Großbank UBS eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte./gl/men
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 301,1 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 22:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,77 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +36,19 %/+49,48 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In den vorigen Posts sind wieder ein paar sehr spannende Firmen erwähnt. Die kleinen Börsen in Europa werden von den großen Finanzinstitutionen und ihren Fonds-Verwaltern gerne komplett links liegen gelassen. Wer sich durch dieses Universum durchgräbt, findet immer spannende Perlen mit teils unglaublich niedrigen Bewertungen. Die Frage ist allerdings, ob diese niedrigen Bewertungen jemals nach oben korrigieren, oder ob so manche Perle ein ewiges Mauerblümchen bleibt.
DWS Group haben ja hier auch einige im Depot.
Die Deutsche-Bank-Tochter DWS bereitet den Verkauf ihres Rechenzentrumsbetreibers NorthC vor. Wie mit dem Vorgang vertraute Personen berichten, soll der Prozess in den kommenden Wochen starten.
Der angestrebte Unternehmenswert liegt demnach bei über 2 Mrd. EUR, ein Indiz für die enorme Bewertungskraft digitaler Infrastruktur im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Das berichtet heute die Financial Times.
NorthC gehört mehrheitlich zu den Infrastrukturfonds von DWS und zählt mit über 20 Standorten in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz zu den regional verankerten, carrier-neutralen Anbietern in Europa. Kunden sind unter anderem IT-Dienstleister, Behörden und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, die Rechenzentrumsfläche für den Betrieb eigener Server anmieten.
Kasse machen, wenn es am schönsten ist?
Erst vor wenigen Wochen hatte NorthC sechs Standorte von Colt Technology Services in Deutschland und den Niederlanden übernommen. Parallel erwarb ein weiterer DWS-kontrollierter Anbieter zwei Rechenzentren in London. Die jüngsten Zukäufe dürften die Attraktivität und damit den Verkaufspreis von NorthC zusätzlich stärken.
Die Investmentbanken Torch Partners und Evercore begleiten das Mandat. DWS selbst, mit rund 1 Billion EUR verwaltetem Vermögen Deutschlands größter Vermögensverwalter, wollte sich nicht äußern.
Der Deal reiht sich ein in eine Welle großvolumiger Transaktionen im europäischen Rechenzentrumsmarkt. Gestützt wird der Boom durch die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, nicht zuletzt getrieben durch KI-Anwendungen, sowie stabile, langfristige Einnahmeströme, die Rechenzentren für institutionelle Anleger attraktiv machen. Private-Equity-Häuser, Infrastrukturfonds und Versorgungswerke investieren Milliarden in die Branche, angelockt von quasi-versorgungsähnlichen Renditeprofilen.
Im April übernahm ein von Apollo beratener Fonds sieben Rechenzentren in Skandinavien, Italien und der Schweiz vom Anbieter Stack, der wiederum von Blue Owl Digital kontrolliert wird. Stack fokussiert sich künftig auf das wachstumsstarke Hyperscale-Segment mit Großkunden wie Amazon, Google oder Microsoft. Auch der britische IT-Dienstleister Redcentric bestätigte zuletzt fortgeschrittene Gespräche über die Veräußerung seiner acht Standorte.
Für DWS ist der geplante Verkauf von NorthC auch Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung. Weil das Geschäft mit alternativen Anlagen zuletzt an Zugkraft verlor, setzt Vorstandschef Stefan Hoops verstärkt auf Infrastrukturbeteiligungen. Rückenwind kommt dabei aus Berlin: Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Milliarden in den Ausbau digitaler und physischer Infrastruktur lenken.
Fazit: Für die DWS könnte der Deal sehr lukrativ werden. Vielleicht auch verbunden mit hohen Einmalgewinnen und einer Sonderausschüttung. Die DWS-Aktie reagiert entsprechend positiv auf den Bericht.
Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.
|Jahr
|2024
|2025e*
|2026e*
|Umsatz in Mrd. EUR
|2,77
|3,00
|3,06
|Ergebnis je Aktie in EUR
|3,55
|4,39
|4,52
|KGV
|15
|12
|12
|Dividende je Aktie in EUR
|2,20
|2,80
|2,90
|Dividendenrendite
|4,23%
|5,38%
|5,58%
|*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
|US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten