JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,67EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,90
Kursziel alt: 14,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,90
Kursziel alt: 14,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte