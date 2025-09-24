JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,67EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.