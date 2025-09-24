    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 15,67EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Javier Garrido
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14,90
    Kursziel alt: 14,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



