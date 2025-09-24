Schon 700.000 Menschen aus der Stadt Gaza geflohen

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels höchst umstrittene Bodenoffensive in der Stadt Gaza hat innerhalb eines Tages erneut Zehntausende Palästinenser in die Flucht getrieben. Rund 700.000 Palästinenser hätten die Stadt inzwischen verlassen, verlautete es am Abend aus israelischen Sicherheitskreisen. Am Dienstag war Israel noch von rund 640.000 ausgegangen.

Die Zahlen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Augenzeugen hatten zuletzt aber bestätigt, dass noch immer jeden Tag etliche Menschen aus der umkämpften Stadt flüchten. Es gibt derzeit keine aktuellen palästinensischen Schätzungen zur Zahl der Menschen, die aus der Stadt in Richtung des südlichen Gazastreifens geflohen sind. Vor dem Beginn der jüngsten Offensive der israelischen Armee lebten in der Stadt Gaza rund eine Million Palästinenser.

Israels Generalstabschef Ejal Zamir forderte die Menschen auf, sich von der Hamas loszusagen. "Der Krieg und das Leid werden enden, wenn die Hamas die Geiseln freilässt und ihre Waffen abgibt." Die Offensive in der Stadt Gaza schaffe die Voraussetzungen für die Freilassung der Entführten sowie für die endgültige Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas, sagte Zamir Armeeangaben zufolge.

Angehörige der aus Israel entführten Menschen fürchten allerdings angesichts der Ausweitung der militärischen Offensive in der Stadt Gaza mehr denn je um das Leben der Geiseln./cir/DP/men



