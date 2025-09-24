RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe sei weithin erwartet worden, beginne aber etwas früher als prognostiziert, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 53,32EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



