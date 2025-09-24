Die h.wood Group gibt eine 9-stellige Bewertung und eine strategische Wachstumsinvestition von DIAFA, einem neuen Unternehmen der Luxusgastronomie in Abu Dhabi, bekannt

LOS ANGELES, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- Die h.wood Group, das in Los Angeles ansässige Gastgewerbeunternehmen, das dafür bekannt ist, einige der exklusivsten und kulturell einflussreichsten Ausgeh- und Speiselokale der Welt zu schaffen, gab heute den Abschluss einer Mehrheitsinvestition von DIAFA bekannt, einer neuen in Abu Dhbai ansässigen Investmentgesellschaft für Luxusgastronomie. Die jüngste Finanzierungsrunde bringt die Bewertung der Marke in den neunstelligen Bereich und beschleunigt die Dynamik in Richtung einer geplanten Bewertung von einer halben Milliarde.

Diese strategische Allianz ist ein entscheidender Meilenstein für die h.wood Group und DIAFA und spiegelt das gemeinsame Streben nach Exzellenz wider, das die Grundlage für ein neues Kapitel der Luxusgastronomie bildet, das sich durch Innovation, Raffinesse und kulturelle Resonanz auszeichnet. Diese strategische Investition wird die nächste Wachstumsphase der h.wood Groupunterstützen - von der Vorstellung visionärer neuer Konzepte bis hin zur Weiterentwicklung der Flaggschiff-Destinationen - und gleichzeitig die Expansion über die Westküste hinaus beschleunigen. Gemeinsam kultivieren die h.wood Group und DIAFA eine neue Klasse von Gastlichkeitserlebnissen, die nicht nur weltweit begehrt sind, sondern auch architektonisch, atmosphärisch und gastronomisch ihresgleichen suchen.

Die h.wood Group ist die Vision der langjährigen Freunde und gebürtigen Los-Angelesianer John Terzian und Brian Toll. Sie wurde 2008 gegründet, damit die beiden vollendeten Gastgeber und Unternehmer ihre hochwertigen Konzepte und ihre Leidenschaft für Service in die Tat umsetzen können. Heute ist die h.wood Group weltweit für ihr kultiges Portfolio an luxuriösen Ausgeh- und Restaurantlokalen bekannt - darunter Delilah, The Nice Guy und The Bird Streets Club, um nur einige zu nennen - mit acht Lokalen in Los Angeles, drei im ganzen Land, zwei internationalen Außenstellen und weiteren, die in Planung sind.

Mit den ursprünglichen Architekten des Erfolgs der Marke, die immer noch aktiv ihre Zukunft gestalten, wird dieses nächste Kapitel der Markenentwicklung durch die beständige Vision und die anspruchsvollen Standards definiert, die die h.wood Group an der Spitze der globalen Luxusgastronomie positioniert haben. Ihre fortgesetzte Führung stellt sicher, dass die Expansion der Marke ebenso bewusst wie ehrgeizig ist und die Essenz bewahrt wird, die jede Destination einzigartig macht. Im Laufe des nächsten Jahres wird die h.wood Group neue Konzepte in Schlüsselmärkten wie Dallas, New York City, Miami und anderen Großstädten des Landes einführen. Im Oktober dieses Jahres wird der moderne Supper Club Delilah der h.wood Group sein Debüt in Dallas geben und damit den vierten Standort der beliebten Marke neben dem Flaggschiff in West Hollywood, Miami und Las Vegas eröffnen.