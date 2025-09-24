INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR HAARWIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE VERANSTALTET 33. WELTKONGRESS, 23. bis 25. OKTOBER 2025, IN BERLIN, DEUTSCHLAND, MIT AUSVERKAUFTEM LIVE-CHIRURGIE-WORKSHOP am 26

Chicago (ots/PRNewswire) - "Einheit": Zusammenführung der weltweit'führendenExperten für Haarwiederherstellung durch BildungInnovative chirurgische und nicht-chirurgische Therapien, die auf verschiedeneFormen von Haarausfall abzielen, werden vorgestellt, wenn die InternationalSociety of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ihren 33rd Weltkongress (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513114-1&h=1014796511&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513114-1%26h%3D323287714%26u%3Dhttps%253A%252F%252F33rdannual.org%252F%26a%3D33rd%2BWorld%2BCongress&a=33rd%C2%A0Weltkongress) vom 23. bis 25. Oktober 2025 in Berlin, Deutschland,veranstaltet.Einige der weltweit angesehensten Experten für Haarwiederherstellung werden dieneuesten Forschungsergebnisse zur Stimulierung und Aufrechterhaltung desHaarwachstums für die Millionen von Patienten auf der ganzen Welt vorstellen,die an Haarausfall leiden und nach sicheren und wirksamen Lösungen suchen. Aufder Grundlage der jüngsten Mitgliederbefragung der ISHRS (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513114-1&h=1212083709&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513114-1%26h%3D334586307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fishrs.org%252F2025-practice-census%252F%26a%3Dmost%2Brecent%2Bmember%2Bsurvey&a=Auf+der+Grundlage+der+j%C3%BCngsten+Mitgliederbefragung+der+ISHRS)stieg die durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Haarausfall proISHRS-Mitglied ab 2021 um 20 %. Darüber hinaus sind die Patienten, die zumersten Mal eine Haarwiederherstellung vornehmen lassen, im Jahr 2024 jünger alsdie Allgemeinbevölkerung: 95 % der Patienten, die eine Haarwiederherstellungvornehmen lassen, sind zwischen 20 und 35 Jahre alt.Die dreitägige Konferenz und der ausverkaufte Live-Chirurgie-Workshop werdenvoraussichtlich mehr als 800 Ärzte und chirurgische Assistenten aus der ganzenWelt versammeln, die sich der Weiterbildung im Bereich der Haarwiederherstellungverschrieben haben, was die wachsende Nachfrage nach Fachwissen zur Behandlungvon Haarausfall belegt. Ein neuer Kernbereich des diesjährigen Programms, die sogenannten "Masterclasses", ersetzt die traditionellen fokussiertenSitzungen/Workshops und gibt zwei Referenten die Möglichkeit, ihr Thema aufeiner detaillierteren Ebene zu vertiefen - . Dabei wird eine Kombination ausVideos, Dias, Handouts und interaktiver Teilnahme des Publikums verwendet, umpraktizierenden Chirurgen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu dem vorgestellten Thema