INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR HAARWIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE VERANSTALTET 33. WELTKONGRESS, 23. bis 25. OKTOBER 2025, IN BERLIN, DEUTSCHLAND, MIT AUSVERKAUFTEM LIVE-CHIRURGIE-WORKSHOP am 26
Chicago (ots/PRNewswire) - "Einheit": Zusammenführung der weltweit'führenden
Experten für Haarwiederherstellung durch Bildung
Innovative chirurgische und nicht-chirurgische Therapien, die auf verschiedene
Formen von Haarausfall abzielen, werden vorgestellt, wenn die International
Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ihren 33rd Weltkongress (https://edg
e.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513114-1&h=1014796511&u=https%3A%2F%2Fedge.
prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513114-1%26h%3D323287714%26
u%3Dhttps%253A%252F%252F33rdannual.org%252F%26a%3D33rd%2BWorld%2BCongress&a=33rd
%C2%A0Weltkongress) vom 23. bis 25. Oktober 2025 in Berlin, Deutschland,
veranstaltet.
Einige der weltweit angesehensten Experten für Haarwiederherstellung werden die
neuesten Forschungsergebnisse zur Stimulierung und Aufrechterhaltung des
Haarwachstums für die Millionen von Patienten auf der ganzen Welt vorstellen,
die an Haarausfall leiden und nach sicheren und wirksamen Lösungen suchen. Auf
der Grundlage der jüngsten Mitgliederbefragung der ISHRS (https://edge.prnewswir
e.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513114-1&h=1212083709&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.
com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513114-1%26h%3D334586307%26u%3Dhttps%2
53A%252F%252Fishrs.org%252F2025-practice-census%252F%26a%3Dmost%2Brecent%2Bmembe
r%2Bsurvey&a=Auf+der+Grundlage+der+j%C3%BCngsten+Mitgliederbefragung+der+ISHRS)
stieg die durchschnittliche Anzahl der Patienten mit Haarausfall pro
ISHRS-Mitglied ab 2021 um 20 %. Darüber hinaus sind die Patienten, die zum
ersten Mal eine Haarwiederherstellung vornehmen lassen, im Jahr 2024 jünger als
die Allgemeinbevölkerung: 95 % der Patienten, die eine Haarwiederherstellung
vornehmen lassen, sind zwischen 20 und 35 Jahre alt.
Die dreitägige Konferenz und der ausverkaufte Live-Chirurgie-Workshop werden
voraussichtlich mehr als 800 Ärzte und chirurgische Assistenten aus der ganzen
Welt versammeln, die sich der Weiterbildung im Bereich der Haarwiederherstellung
verschrieben haben, was die wachsende Nachfrage nach Fachwissen zur Behandlung
von Haarausfall belegt. Ein neuer Kernbereich des diesjährigen Programms, die so
genannten "Masterclasses", ersetzt die traditionellen fokussierten
Sitzungen/Workshops und gibt zwei Referenten die Möglichkeit, ihr Thema auf
einer detaillierteren Ebene zu vertiefen - . Dabei wird eine Kombination aus
Videos, Dias, Handouts und interaktiver Teilnahme des Publikums verwendet, um
praktizierenden Chirurgen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu dem vorgestellten Thema
