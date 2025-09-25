    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    PRÆSIDIAD ernennt Benjamin Neumann zum Geschäftsführer

    BIRMINGHAM, England, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- PRÆSIDIAD, die Muttergesellschaft von Betafence und Hesco, gab heute die Ernennung von Benjamin Neumann zum Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung bekannt.

    PRÆSIDIAD ernennt Benjamin Neumann zum Geschäftsführer

    Herr Benjamin verfügt über umfangreiche internationale Führungserfahrung in den Sektoren Energie, Strom und Technologie. Zuletzt war er als Geschäftsführer bei Chloride tätig, einem privat geführten, international führenden Unternehmen im Bereich unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) für Energie und Infrastruktur.

    Diese Position folgte auf seine Tätigkeit als Geschäftsführer von Gutor, einem Unternehmen für schwere industrielle USV-Anlagen, wo er erfolgreich die Umstrukturierung des Unternehmens leitete und dessen Verkauf an einen Private-Equity-Fonds durchführte. Zuvor war Benjamin Regionalpräsident der Abteilung Power Systems von Schneider Electric im asiatisch-pazifischen Raum und davor globaler Finanzvorstand des Geschäftsbereichs Energy Automation von Schneider Electric.

    Der neu ernannte Vorsitzende und nicht geschäftsführende Direktor von PRÆSIDIAD, Paul Lester CBE, äußerte sich wie folgt zu dieser Ankündigung:

    „Benjamin bringt als Geschäftsführer umfangreiche unternehmerische Erfahrung und eine ausgeprägte Kundenorientierung mit, was das Wachstum von PRÆSIDIAD erheblich unterstützen und die Position des Unternehmens in einem hart umkämpften Markt stärken wird."

    PRÆSIDIAD wird seine Position als Zentrum für globale Perimeter-Sicherheitsexperten weiter stärken und unter der Leitung von Benjamin das Wachstum beschleunigen, seine globale Präsenz ausbauen und die Position von Betafence und Hesco in wichtigen Hochsicherheitsmärkten weltweit weiter festigen.

    Benjamin tritt die Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers Dino Koutrouki an, der das Unternehmen diesen Monat verlassen hat, um eine neue Herausforderung außerhalb der Unternehmensgruppe anzunehmen. Dino hat maßgeblich dazu beigetragen, die strategische Neuausrichtung von Praesidiad auf den Bereich kritischer Infrastrukturen zu initiieren. Das Unternehmen bedankt sich bei ihm für seine bedeutende Unterstützung und seinen Beitrag in den vergangenen Jahren.

    INFORMATIONEN ZU PRÆSIDIAD

    Die PRÆSIDIAD-eigenen Marken sind marktführend im Bereich der integrierten Perimeter- und physischen Sicherheitslösungen. Globaler Hersteller von Zaunprodukten, Schutzbarrieren, Schutzwesten und Industriegittern.

    Wir entwickeln Produkte, die Vertrauen schaffen und militärische, gewerbliche und private Endnutzer schützen.

    Unsere Produkte schützen kritische Infrastrukturen und sichern öffentliche Baustellen und Versorgungsunternehmen, verteidigen Häuser und Gemeinden und schützen diejenigen, die uns schützen. Unsere Marken sind ein Synonym für Schutz und hervorragenden Service.

