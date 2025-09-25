NanoQT gibt Abschluss der ersten Runde seiner 14 Mio. $ schweren Serie-A-Finanzierung für die Neudefinition der Quanteninformatik bekannt

PALO ALTO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 24. September 2025 / Nanofiber Quantum Technologies, Inc. (NanoQT), ein Unternehmen für Quanteninformatik und Vorreiter auf dem Gebiet der extrem verlustarmen Nanofaser-Hohlraum-QED-Verbindungen für Quantenprozessoren (QPU), hat heute den Abschluss der ersten Runde seiner 14 Mio. $ schweren Serie-A-Finanzierung bekannt gegeben. Lead Investor der Runde – an der sich mit dem Brevan Howard Macro Venture Fund auch ein neuer Investor beteiligte – war der Stamminvestor Phoenix Venture Partners (PVP). Weitere Teilnehmer waren die Stamminvestoren WASEDA University Ventures, Inc. (WUV), JAFCO Group Co Ltd., Mirai Creation Fund III (SPARX Asset Management Co., Ltd.) und Keio Innovation Initiative, Inc. (KII).

NanoQTs proprietäre Nanofaser-Hohlraum-Technologie

Im Vorfeld der Finanzierung wurden bereits staatliche F&E-Zuwendungen in Höhe von mehr als 20 Mio. US$ aus Japan und den Vereinigten Staaten zur Unterstützung von NanoQTs Roadmap gewährt. „Eine für QPUs entwickelte Verbindungstechnik ist das fehlende Glied im heutigen Markt, das sich schon bald zu einem entscheidenden Engpass bei der Verwirklichung eines skalierbaren, fehlertoleranten Quantencomputings entwickeln wird“, weiß Dr. Masashi Hirose, CEO und Mitbegründer von NanoQT. „Unsere proprietäre Nanofaser-Hohlraum-Verbindungstechnik ist nicht nur für die Skalierung von Quantencomputern, sondern auch für die Ausstattung von QPUs mit Quantenkommunikationsfähigkeiten sehr gefragt.“

„Wir werden den Durchbruch von NanoQT auch in Zukunft sehr gerne unterstützen“, bestätigt Dr. Nobi Kambe, Managing General Partner bei Phoenix Venture Partners (PVP). „NanoQT kann stetige Fortschritte in der Forschung und Entwicklung vorweisen, und wir glauben, dass das Unternehmen einen disruptiven Einfluss auf den Bereich des Quantencomputings und der Quantennetzwerke haben wird. NanoQT ist im Sektor der Quantenmechanik von allen Kandidaten am besten positioniert, um die Verbindungstechnik hier zu revolutionieren.“