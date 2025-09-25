    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Arianespace bringt zwei Satelliten für Bundeswehr ins All

    Für Sie zusammengefasst
    • Arianespace startet zwei deutsche Verteidigungssatelliten.
    • Satelliten sichern militärische Telekommunikation der Bundeswehr.
    • Airbus als Hauptauftragnehmer, Starttermin noch unbekannt.

    BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Der Raketenbetreiber Arianespace wird zwei deutsche Verteidigungssatelliten mit der Schwerlast-Trägerrakete Ariane 6 ins All schicken. Die beiden Satelliten sollen der Bundeswehr eine sichere militärische Telekommunikation der nächsten Generation garantieren, wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte. Sie sollen von Europas Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana starten, zwei ältere Satellitenmodelle ablösen und mindestens 15 Jahre im All bleiben. Ein Zeitpunkt für den Start wurde nicht genannt.

    Als Hauptauftragnehmer fungiert Airbus. Arianespace ist ein Tochterunternehmen des deutsch-französischen Raumfahrt- und Verteidigungskonzerns Arianegroup. Dieser hat mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) auch eine Absichtserklärung über die Kooperation bei der Forschung an neuen Technologien im Bereich der Wehrtechnik vereinbart. Dabei geht es um sicherheitsrelevante Weltraumtechnik, darunter Systeme zur Überwachung von Bewegungen im All./shy/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
