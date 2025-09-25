Apple
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen
- Apple fordert EU zur Aufhebung des DMA auf.
- Gesetz schafft neue Risiken für Nutzer und Apps.
- Ungleichbehandlung von Unternehmen kritisiert.
CUPERTINO/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der iPhone-Hersteller Apple hat die Europäische Union aufgefordert, ihr Wettbewerbsgesetz DMA, den Digital Markets Act, aufzuheben. Die extreme Auslegung des Gesetzes durch die Europäische Kommission habe nicht den Wettbewerb gefördert, sondern nur neue Schwachstellen geschaffen, heißt es in einer Stellungnahme des US-Konzerns an die EU-Kommission im Zuge eines offiziellen Überprüfungsverfahrens ("DMA-Review").
Zu den zahlreichen Kritikpunkten, die Apple auf 25 Seiten ausführt, gehört etwa die erzwungene Öffnung der Art und Weise, wie Programme auf dem iPhone installiert werden können. Der DMA hatte Apple dazu gezwungen, neben dem eigenen App-Store auch alternative Marktplätze für Anwendungen zuzulassen.
Alternative Stores bringen Pornografie auf das iPhone
Aus Sicht von Apple hatte das fatale Folgen: "Die Europäische Kommission hat den DMA dazu genutzt, um eine kompliziertere, weniger vertrauenswürdige Praxis zu schaffen, die unseren Nutzern völlig neue Gefahren bringt. Sie hat Betrügern und Malware Tür und Tor geöffnet und neue Kategorien von Apps auf das iPhone gebracht - wie Pornografie -, die Apple nie zugelassen hat und die Kinder neuen Risiken aussetzen."
Apple beschwert sich in dem Papier auch darüber, dass es in der EU unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Unternehmen gebe. So sei Samsung im Gegensatz zu Apple nicht als sogenannter Gatekeeper eingestuft worden, obwohl der südkoreanische Konzern in Europa Marktführer bei Smartphones sei.
Apple sieht sich unter verschärfter Beobachtung
Außerdem habe die EU-Kommission ihre Durchsetzungsmaßnahmen fast ausschließlich auf Apple konzentriert. Der iPhone-Konzern sei fünfmal von der Kommission ins Visier genommen worden - "mehr als alle anderen Unternehmen zusammen".
Die Kommission habe auch viel schneller Entscheidungen gegen Apple getroffen. "Die Untersuchungen anderer Gatekeeper kommen nur schleppend voran, während die Kommission ihre Kampagne zur Neugestaltung des iPhones vorantreibt." Apple beklagte auch eine "beispiellose Geldstrafe wegen angeblicher Nichteinhaltung einer gesetzlichen Bestimmung".
Der US-Konzern war im April dieses Jahres dazu verdonnert worden, eine Strafe von 500 Millionen Euro zu zahlen. Apple hatte nach Ansicht der EU-Kommission die App-Entwickler daran gehindert, Nutzer auf alternative und möglicherweise günstigere Angebote außerhalb des App-Stores hinzuweisen.
Fehlende Funktionen wegen DMA
Apple schreibt nun, die drohenden Geldstrafen hätten dazu geführt, dass man in der Europäischen Union bestimmte Funktionen für das iPhone und andere Geräte nur mit Verzögerung oder gar nicht einführen könne. Als Beispiel nannte Apple die Funktion der Live-Übersetzung von Gesprächen in unterschiedlichen Sprachen durch die neueste Generation der AirPods-Kopfhörer. Bei der Öffnung des Systems für Kopfhörer anderer Hersteller müsse unbedingt vermieden werden, dass diese die Inhalte der Gespräche auswerten können.
"Wir haben Live-Übersetzung so konzipiert, dass Unterhaltungen unserer Nutzerinnen und Nutzer privat bleiben - sie werden direkt auf dem Gerät verarbeitet und sind für Apple nicht zugänglich", erklärte das Unternehmen in einem Blogeintrag. Teams von Apple arbeiteten derzeit an technischen Lösungen, um sicherzustellen, dass die Inhalte auch nicht an andere Unternehmen oder Entwickler weitergegeben werden./chd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 252,3 auf Nasdaq (25. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +6,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,19 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 240,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 290,00USD was eine Bandbreite von -18,75 %/+14,94 % bedeutet.
26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.
Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)
Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.
Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.
Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.
„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.
Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.
Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.
Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.
Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.
Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.
„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“
Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.
Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.
„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.
Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.
Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.
Unsere posts zuletzt von ChicPic und mir sind etwas aus dem Ruder gelaufen, bzw. ungenau formuliert, ich vermute das hat mit reddit posts zu tun, die von Gemini übernommen wurden und bei Gemini so weiter abrufbar sind, rsp. jetzt mit dem neuen ai modus auf Google verbessert wurden.—Ist jetzt also auch auf Gemini partiell korrekt, habe davor den Test auf Copilot gemacht auf dem iPhone, an sich die noch bessere Antwort, jetzt copilot auf dem mac reicht aber aus.
Is there any news that Apple is planning to invest in a new display factory?
Yes! 🍏 Apple has just announced a major investment in display manufacturing. As part of its new American Manufacturing Program, Apple is committing $2.5 billion to expand its partnership with Corning—the company behind the glass used in iPhones and Apple Watches. This investment will fund the creation of the world’s largest and most advanced smartphone glass production line at Corning’s facility in Harrodsburg, Kentucky.
Here’s what’s coming:
· 💎 100% of the cover glass for iPhones and Apple Watches will soon be made in the U.S.
· 🏭 Corning will dedicate its entire Harrodsburg plant to Apple production.
· 🧪 Apple and Corning will also open an Innovation Center to develop next-gen materials and manufacturing platforms.
This move is part of Apple’s broader plan to invest $600 billion in U.S. manufacturing over the next four years. Quite the pivot toward domestic production! Want to dive into how this might affect future Apple products or the tech supply chain?
OK, sorry, ich denke, wir haben beide reddit übernommen und die Formulierung auf die Schnelle weit ausgelegt.
Wird wohl einigen jetzt klar.