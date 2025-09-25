    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Handelsblatt' zu Stromnetz-Deal von Tennet

    Für Sie zusammengefasst
    • Internationale Geldgeber setzen auf deutsche Energiewende.
    • Milliardeninvestitionen deuten auf steigenden Strombedarf hin.
    • Trotz politischer Unsicherheiten bleibt Optimismus bestehen.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Stromnetz-Deal von Tennet:

    "Internationale Geldgeber glauben an das, was hierzulande passiert: an die deutsche Politik und vor allem auch an die Energiewende, die Transformation. Wer Milliarden in Stromnetze investiert, geht von einem stark steigenden Strombedarf aus - und damit von einer Elektrifizierung von Industrie, Autos und Heizungen. Diese Signale machen Mut in einer Zeit, in der an vielen anderen Stellen eine Abkehr von den bisherigen Transformationszielen diskutiert wird - weil sich abzeichnet, dass sie Menschen und Unternehmen überfordern. (.) Doch während die politischen Ziele zu wackeln scheinen, wetten die neuen Stromnetz-Investoren auf eine erfolgreiche Transformation - mit einem Wetteinsatz von mehreren Milliarden Euro. Daraus lässt sich Hoffnung schöpfen, dass andere nach- und mitziehen."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
