    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Münchner Merkur' zu Trump/Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin blamiert Trump, der sich sicher fühlte.
    • Kremlchef überreizt sein Blatt, wird zum Papiertiger.
    • Trump sieht sich als stark, im Gegensatz zu Obama.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Putin

    "Der Papiertiger, als den Putin mit seinen Drohnen und Kampfjets zuletzt die Nato vorzuführen versuchte, ist er nun plötzlich selber: So kann es einem ergehen, der sich in Trumps unsicherer Welt zu sicher fühlt. Der Kremlchef hat sein Blatt überreizt. Vor allem hat er seinen Kumpel Trump blamiert. Wenn es den einen Fehler im Umgang mit dem US-Präsidenten gibt, dann ist es dieser: ihn vor den Augen der Welt bloßzustellen. Putin hat nicht nur Trumps Hoffnung zerstört, ihm mit einem Frieden in der Ukraine zum Nobelpreis zu verhelfen. Er hat ihn, schlimmer, als schwach dastehen lassen, als er anfing, immer dreister die Nato selbst zu attackieren. Es gehört zu Trumps Narrativen, dass so etwas 'schwachen' Präsidenten wie seinen verhassten Amtsvorgängern Obama und Biden passierte, nie aber ihm selbst."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Trump/Putin "Münchner Merkur" zu Trump/Putin "Der Papiertiger, als den Putin mit seinen Drohnen und Kampfjets zuletzt die Nato vorzuführen versuchte, ist er nun plötzlich selber: So kann es einem ergehen, der sich in Trumps unsicherer Welt zu sicher fühlt. …